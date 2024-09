Un camper in tour nella provincia per incontrare i residenti delle case popolari

Arezzo, 18 settembre 2024 – Un camper in movimento nella provincia di Arezzo per incontrare i residenti delle case popolari. L’iniziativa è inserita all’interno del festival “AC20 - Il futuro dell’abitare” che sarà promosso da Arezzo Casa Spa per festeggiare il ventesimo anniversario di attività e che, tra sabato 21 e domenica 29 settembre, proporrà occasioni di incontro, confronto e dibattito dove coinvolgere cittadini, istituzioni e professionisti di diversi settori. Una delle finalità dell’evento è di focalizzare le attenzioni sulle evoluzioni dei bisogni abitativi, sulle criticità da affrontare per migliorare l’abitare e sulle prospettive dell’edilizia residenziale pubblica, andando a promuovere l’ascolto e il dialogo con gli stessi utenti dei servizi.

Arezzo Casa ha così deciso di allestire il camper AC20 che diventerà un vero e proprio “ufficio mobile” che, per una settimana, si sposterà tra città e vallate per far tappa direttamente nelle case popolari. Il personale dell’ente sarà a disposizione per incontrare gli abitanti degli alloggi di edilizia residenziale pubblica, stimolare un dialogo, ascoltare i bisogni, toccare con mano eventuali problematiche e condividere le possibilità per migliorare l’abitabilità. Il camper partirà lunedì 23 settembre con il giro in Valdichiana dove farà tappa dalle 9.30 alle 11.30 al parco Petri di Cortona, dalle 12.30 alle 14.00 in piazza Pertini a Foiano della Chiana e dalle 15.00 alle 17.00 in via Gaci a Castiglion Fiorentino, poi martedì 24 settembre si sposterà in Casentino in via Segheria/piazza Avis a Bibbiena dalle 9.30 alle 11.00, in piazza del Mulino a Pratovecchio Stia dalle 12.00 alle 13.00 e in piazza della Libertà a Poppi dalle 14.30 alle 16.30. Il Valdarno sarà la meta di mercoledì 25 settembre con un “tour de force” che partirà dalle 9.30 alle 11.00 in via Podgora (centro Vaccinale) a Montevarchi, proseguirà dalle 12.00 alle 13.00 in via Nenni a Terranuova Bracciolini e dalle 14.00 alle 15.30 a Ponte alle Forche (incrocio via Rodari) a San Giovanni Valdarno, e terminerà dalle 16.30 alle 17.30 in via XXV Aprile a Cavriglia. Il giro delle vallate sarà concluso giovedì 26 settembre in Valtiberina con soste dalle 10.00 alle 12.00 in piazza Baldaccio ad Anghiari e dalle 14.30 alle 17.00 in via Beato Ranieri a Sansepolcro, mentre la città di Arezzo sarà interessata sabato 28 settembre con appuntamenti dalle 9.00 alle 11.00 in via Tortaia, dalle 11.30 alle 14.00 in via Benvenuti e dalle 15.00 alle 17.00 in piazza Andromeda. Il camper conoscerà una pausa solo nella giornata di venerdì 27 settembre quando, dalle 9.00, è in programma il convegno “AC20 - Il futuro dell’abitare” alla Borsa Merci di Arezzo. Questo evento farà affidamento su alcuni dei massimi esponenti di livello nazionale e internazionale del tema dell’abitare, offrendo una prospettiva sul “social housing” che, partendo dall’analisi del passato e approfondendo le sfide del presente, ambisce a gettare le basi per un futuro più giusto e capace di affermare il diritto alla casa.