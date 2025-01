Arezzo, 15 gennaio 2025 – Tutta la Valdichiana nell’Associazione Nazionale delle Città dell’Olio.

È la notizia di questi giorni, anche il comune di Marciano della Chiana fa parte dell’Associazione Nazionale delle Città dell’Olio e grazie a questa new entry tutti i comuni della Valdichiana, aretina e senese, si sono uniti sotto un unico brand che parla di storia, di tradizioni e di eccellenza gastronomiche.

Lo ha annunciato il sindaco Mario Agnelli che oltre a ricoprire la carica di Coordinatore Regionale dell’associazione da qualche mese fa parte anche del Consiglio Nazionale.

Un importante traguardo raggiunto, come detto, tra la fine del 2024 e l’inizio del corrente anno, che rappresenta, in forma concreta, il concetto di “rete”. Si perché la Valdichiana come qualsiasi altro luogo del mondo non è solo un’area geografica suddivisa in Comuni, Province e Regioni ma racconta la storia di un solo popolo unito dalla lingua, dalla storia e dalle tradizioni.

"Il dato rilevante è che tutte le Amministrazioni Comunali della Valdichiana Aretina e di quella Senese hanno dato un chiaro segnale per rafforzare congiuntamente la promozione dell'olio extra vergine di oliva Toscano tanto da divenire oggi un area strategica a livello regionale e nazionale.

Tra le varie eccellenze tutte le Amministrazioni della Valdichiana potranno puntare così in modo sempre più deciso sull'olio che nonostante le tante difficoltà di questa secolare coltura rappresenta un prodotto attrattivo con effetti che arricchiscono la nostra buona tavola attraverso la scoperta e la degustazione delle produzioni olivicole che si abbinano alla scoperta dei nostri antichi borghi e del nostro paesaggio sempre più ricercato a livello turistico” dichiara il sindaco Mario Agnelli, Coordinatore dell’Associazione per la Toscana, che con i suoi 68 comuni aderenti continua ad essere la regione più rappresentata d’Italia.

Il Comune di Castiglion Fiorentino è entrato a far parte dell’Associazione Nazionale Città dell’Olio nel lontano 2016 e da allora anche in provincia di Arezzo si è sempre più rafforzata la rete di comuni che ha aderito. In questi anni, attraverso la rete “Città dell’Olio”, Castiglion Fiorentino ha investito nella cura e nella conservazione dei frantoi antichi e tipici, nella costruzione di percorsi ad hoc dedicati alla scoperta dell’oro verde, con visite guidate al paesaggio ricco di oliveti secolari e degustazioni di Olio Extravergine nei ristoranti e nelle piazze. In particolare a Castiglion Fiorentino sono stati numerosi gli eventi in cui l’olio è stato l’assoluto protagonista: convegni, incontri, degustazioni, eventi di rilevanza nazionale. L’ultimo in ordine di tempo è stato il “Clanis Oleum” del novembre scorso, proposto in dieci comuni della Valdichiana Aretina.