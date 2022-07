Turismo in Toscana, dal mare alla montagna. Ecco le città preferite degli stranieri

Firenze, 2 luglio 2022 - Se il buongiorno si vede dal mattino, quella che è appena iniziata sarà un'estate da (quasi) tutto esaurito nelle località turistiche della Toscana. Le città preferite Montagna, le mete più gettonate Le località penalizzate Che siano le spiagge dorate della Versilia o le fresche alture dell'Abetone, che siano le bellezze artistiche di Firenze o quelle naturalistiche della Maremma, luglio e agosto si preannunciano all'insegna del pienone. E con numeri, finalmente, da pre pandemia. Le stime in possesso del Sindacato italiano balneari (Sib) riferite al mese di giugno parlano per le sole località di mare toscane di un incremento di presenze che si attesta intorno al 30%. Aumenti che riportano i flussi turistici a quelli del giugno 2019, ovvero prima che sul mercato delle vacanze si abbattesse lo tsunami Covid. Ma ciò che fa maggiormente tornare il sorriso sul volto degli operatori turistici e' che - sulla base dell'andamento delle prenotazioni - l'impennata sembrerebbe essere confermata anche per i mesi di luglio e agosto, ovvero i sessanta giorni piu' importanti dell'anno quanto a giro d'affari del settore. E non è soltanto il mare a trainare le presenze turistiche della Toscana. Le città preferite Dopo due anni di fortissima sofferenza dovuta soprattutto al mancato arrivo dei vacanzieri stranieri, anche le citta' d'arte fanno segnare un netto rilancio. Firenze, Siena e Pisa - che rappresentano i tre poli principali di attrazione della Toscana che punta su musei e monumenti - fanno registrare dati in costante, forte crescita con alberghi e ristoranti in cui diventa sempre piu' difficile riuscire a trovare posti liberi. E anche i centri d'arte minori - da San Gimignano a Pistoia, da Arezzo a Volterra - sono riusciti ad agganciare la ripresa ...