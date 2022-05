Turismo, arte e solidarietà: Tuscan Experience Life Lovers raccoglie fondi per il Meyer

Firenze, 6 maggio 2022 - Tre giorni all’insegna della grande bellezza della Toscana, dell’arte, dell’artigianato e della solidarietà. C’è tutto questo nel tour Tuscan Experience Life Lovers 2022, che porta i partecipanti – tutti grandi imprenditori - in luoghi d’eccezione della nostra regione. Un evento di raro pregio, per tutto ciò che rappresenta in termini di turismo in un momento di ripartenza come quello che stiamo vivendo. Tour la cui anima solidale è a favore della Fondazione dell’Ospedale Pediatrico Meyer di Firenze.

“Questa tre giorni in Toscana – spiega l’organizzatore Fabrizio Biagioli, Ceo di FB Lifestyle Management – coinvolge 25 appassionati di macchine da corsa sportive. L’evento nasce dalla volontà di far ripartire il turismo, settore che è stato penalizzato durante la pandemia. La mia è un’agenzia di organizzazione di eventi private e corporate sul territorio toscano, e questo appuntamento nasce dall’esigenza di far scoprire la Toscana, anche dal punto di vista artistico, a persone che non sono del territorio. A questo proposito abbiamo infatti appositamente organizzato visite guidate agli Uffizi sabato mattina, al Museo Gucci e alla Ginori. Arte, artigianato ed aziende d’eccellenza saranno protagonisti nella tappa fiorentina. Il tour ha anche un’anima solidale: terremo una cena di gala a Palazzo Capponi, in cui saranno presenti i vertici della Fondazione Meyer, a cui devolveremo come contributo benefico al Meyer parte del ricavato della serata, e anche una parte della donazione complessiva prevista per la partecipazione al tour”.

Ricco il programma della tre giorni: si parte il 6 maggio con un’eccellenza del made in Italy, un appuntamento in cui i partecipanti potranno ammirare qualcosa di rivoluzionario e di unico per la mobilità aerea. Si tratta di Zefhir, un elicottero a turbina unico nel suo genere, un gioiello della Curti Aerospace Division progettato per diventare il marchio punto di riferimento per le esigenze di mobilità aerea del futuro. “Un elicottero super leggero – spiega Fabrizio Biagioli - dotato di un paracadute balistico che garantisce la sicurezza dei passeggeri in caso di avaria del motore. Il tour ha come base il divertimento per i partecipanti, ma si propone anche di far scoprire loro il territorio attraverso delle staffette. Le auto saranno indirizzate su strade alternative: parliamo dell’Appennino, della Futa. Arriviamo poi a Firenze e il giorno successivo, per andare a Forte dei Marmi, invece di prendere l’autostrada, saliremo da Pistoia per strade parallele per poi scendere al Forte”.