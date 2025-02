Arezzo, 11 febbraio 2025 – Tsd: l’azienda non propone strategie, il sindacato preme, il ministero convoca un nuovo incontro

Appuntamento mercoledì prossimo con i due ministeri (delle imprese e del lavoro) e Fibercop

Incontro interlocutorio quello di oggi a Roma al Ministero delle imprese e del mady in Italy con il presidio in strada dei lavoratori della TSD. La Telco Soluzioni Digitali opera nel settore delle telecomunicazioni e si occupa di costruzione e manutenzione delle reti per conto di FiberCop. Occupa 100 lavoratori ad Arezzo, 400 in Toscana, 700 in Italia. Lavoratori che devono riscuotere ancora due mensilità e che non hanno certezze sul futuro.

“La Tsd – sottolinea Alessandro Tracchi, segretario provinciale della Cgil – si è presentata praticamente a mani vuote. Ha comunicato che sta lavorando alla ricomposizione del debito, non ha dato garanzie sul pagamento degli stipendi, ha annunciato il ricorso alla cassa integrazione almeno fino alla conclusione di marzo. Non abbiano ascoltato progetti per il futuro. Nessuna strategia ma solo il tentativo di prendere tempo. Nel frattempo i lavoratori che ne hanno la possibilità, stanno cambiando azienda e questo contribuisce a impoverire le professionalità della Tsd. Noi abbiamo evidenziato, in particolare modo ai rappresentanti ministeriali, che questa situazione di grave incertezza è anche il frutto di oltre 6 mesi di cessioni di ramo d’impresa, di affitti, di altre manovre societarie. Un gioco di scatole che sembra fatto proprio sulla pelle dei lavoratori di un settore strategico che dovrebbe conoscere sviluppo e non crisi”.

Un nuovo appuntamento a Roma è stato concordato per mercoledì prossimo, 19 febbraio. Parteciperanno anche Fibercop, l’azienda che commissiona le attività alla Tsd e il ministero del lavoro per accelerare al massimo le procedure di cassa integrazione.