“Trenitalia salta le stazioni nel Valdarno a insaputa dei pendolari”

Arezzo, 16 agosto 2023 – “Trenitalia e Rfi hanno deciso di penalizzare i pendolari del Valdarno e alcuni treni importanti stanno collegando direttamente Firenze con Arezzo, utilizzando la linea direttissima e saltando le stazioni del Valdarno", dichiara il portavoce del comitato pendolari Valdarno Direttissima, Maurizio Da Re, arrabbiatissimo. "Con i lavori iniziati nella tratta ferroviaria fra Montevarchi e Arezzo - continua Da Re - Trenitalia ha eliminato le fermate in Valdarno (Figline, San Giovanni, Montevarchi) ad alcuni regionali veloci, così che i pendolari valdarnesi rischiano di arrivare ad Arezzo, a loro insaputa, e poi dover tornare indietro e in fasce orarie critiche". Non fermano più nel Valdarno alcuni treni fra i più usati dai pendolari: il 4085 in partenza da Firenze alle 18.14 e il 4111 delle 19.14, così come il 4103 delle 11.14 e il 4077 delle 12.14, mentre il treno 4073 delle 8.02 ferma solo a Figline, saltando S.Giovanni e Montevarchi. Nei comunicati di Trenitalia e Rfi, ricorda Da Re, si dice che “durante le attività di cantiere i treni Regionali Veloci tra Firenze e Foligno/Roma non effettueranno le fermate di Bucine, Laterina e Ponticino“, ma non si parla di modifiche in Valdarno. "Adesso si costringono i pendolari a prendere altri treni, passanti per la linea lenta per Pontassieve - accusa il portavoce da Re - con il raddoppio dei tempi di percorrenza, da circa 25 a oltre 50 minuti, fino al 3 settembre, quando termineranno i lavori". "Rfi e Trenitalia avevano informato nei dettagli la Regione di queste nuove modifiche? - conclude il portavoce dei pendolari Da Re - e l'assessore ai trasporti Baccelli intende intervenire per far recedere Trenitalia e Rfi dalle loro decisioni, confermando le fermate nel Valdarno, così come era stato comunicato?".