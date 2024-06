Treni: guasto nel Lazio. Rallentamenti sull’Alta Velocità Roma-Firenze

Firenze, 24 gennaio 2024 – La circolazione ferroviaria è fortemente rallentata sulla linea Alta velocità Roma-Firenze a causa di un guasto ad un treno nei pressi di Capena (Roma). Dopo le verifiche il treno è ripartito alla volta di Termini. Questi gli effetti sulla mobilità ferroviaria: i treni Alta Velocità sono instradati sulla linea convenzionale da Orvieto a Roma.

Questo comporterà l'aumento dei tempi di percorrenza fino a 90 minuti per i treni direzione Roma e fino a 60 minuti per i treni direzione Firenze. I treni Regionali della linea FL1 Orte - Fiumicino Aeroporto potranno subire rallentamenti, cancellazioni e limitazioni di percorso. Informazioni nelle stazioni e sui canali di infomobilità di Rete Ferroviaria Italiana e delle imprese di trasporto. Lo rende noto Rfi. Treni in tempo reale

Treni Alta Velocità con un maggior tempo di percorrenza superiore a 60 minuti:

• FR 9409 Udine (6:47) - Napoli Centrale (14:03) • FR 9617 Milano Centrale (9:35) - Roma Termini (12:34) • FR 9519 Torino Porta Nuova (7:00) - Salerno (14:06) • FR 9515 Milano Centrale (7:10) - Salerno (13:02): nella stazione di Roma Termini è previsto il cambio del materiale rotabile in partenza dal binario 5; • FR 9391 Torino Porta Nuova (7:40) - Napoli Centrale (14:08) • FR 9583 Torino Porta Nuova (8:00) - Reggio Calabria Centrale (18:56) • FR 9613 Milano Centrale (8:30) - Napoli Centrale (13:10) • FR 9311 Torino Porta Nuova (8:40) - Napoli Centrale (15:03) • FR 9615 Milano Centrale (8:58) - Roma Termini (12:10) • FR 9411 Venezia Santa Lucia (9:26) - Fiumicino Aeroporto (14:07) • FR 9619 Milano Centrale (9:58) - Napoli Centrale (14:33)