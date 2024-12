Oltre 100 treni cancellati, stazioni nel caos. Sciopero 13 dicembre, disagi in Toscana

Firenze, 13 dicembre 2024 – Una giornata di disagi per cittadini e pendolari a causa dello sciopero generale nazionale di 24 ore proclamato dall’Unione Sindacale di Base. Il Tar ha dato ragione al sindacato, annullando la riduzione dello sciopero nel settore dei trasporti da 24 a 4 ore.

Treni e traghetti

Lo sciopero nel settore ferroviario, iniziato ieri alle 21, terminerà stasera alle 20.59. In Toscana, la situazione è critica, con oltre un centinaio di treni cancellati nella mattinata e numerosi ritardi che hanno complicato gli spostamenti. Alcuni esempi: il Firenze-Faenza con 22 minuti di ritardo, il Roma Termini-Livorno Centrale con 66 minuti, il Firenze-La Spezia con 27 minuti, il Firenze Castello-Empoli con 32 minuti e il Firenze-Pisa con 41 minuti di ritardo. Soppresse anche alcune partenze dei traghetti, come quelle della tratta Portoferraio-Cavo-Piombino delle 9.35, la Piombino-Cavo delle 14.55 e la Piombino-Cavo-Portoferraio delle 12.20. Tutte le informazioni qui.

Anche sulle strade si registrano difficoltà. L’A1 in direzione Bologna ha visto code a tratti da Firenze Nord. Sempre a Firenze, traffico congestionato in via Sestese a causa della chiusura di via di Boldrone.

Autobus e tramvia

Per quanto riguarda gli autobus il servizio – traffico permettendo – è regolare, ad eccezione delle province di Pisa e Livorno, dove è previsto lo sciopero di 24 ore. Nelle due province le fasce orarie garantite sono dalle 4.15 alle 8.14 e dalle 12.30 alle 14.29. A Firenze, la tramvia opera regolarmente.

Impatti su altri settori

Lo sciopero si ripercuote anche su altri servizi. Nella sanità sono garantiti i servizi minimi essenziali, tra cui il pronto soccorso, l’assistenza ai malati gravi e le attività di protezione civile. Le scuole e le università possono subire disagi nei servizi, con riduzioni nel personale e difficoltà nel garantire la piena operatività. Gli uffici pubblici funzionano con attività ridotte, ma vengono assicurati i servizi minimi, tra cui la consultazione negli archivi storici e il funzionamento parziale delle biblioteche comunali.