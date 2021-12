Rapolano Terme (Siena), 11 dicembre 2021 - Ancora non è chiara la dinamica dell’incidente. Quel che è certo è che un uomo è morto durante una battuta di caccia. La tragedia si è consumata questa mattina. Il 118 dell'Asl Toscana sud est è stato attivato per un incidente di caccia alle 12.29 in località Armaiolo, nel comune di Rapolano Terme. I sanitari intervenuti sul posto hanno constatato il decesso di un uomo di 58 anni. Sono stati attivati il 118, la Misericordia di Rapolano Terme, il Soccorso alpino e speleologico toscano e Pegaso 2. Sul posto dell’incidente anche Vigili del Fuoco i Carabinieri.

