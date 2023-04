Pasqua, comincia l’esodo. Il traffico in tempo reale

Firenze, 6 aprile 2023 – Quest’anno inizia in anticipo lo spostamento dei vacanzieri di Pasqua. Chi può ha approfittato della chiusura delle scuole per mettersi in viaggio e come sempre la prima ondata è diretta verso Sud, flusso che si farà più intenso nella giornata di venerdì, mentre sabato e domenica saranno i giorni del traffico intenso per gli spostamenti “domestici”, diretti soprattutto al mare o in montagna per una gita fuori porta a Pasqua o Pasquetta o al massimo per il fine settimana.

Già oggi si nota un traffico piuttosto intenso sull’Autostrada del Sole A1 nel tratto fiorentino, in particolare nel tratto Firenze Sud-Incisa Reggello.

Da segnalare che in questi giorni vige lo stop ai mezzi pesanti (ovviamente con le deroghe previste dalla normativa): stop venerdì dalle 14 alle 22, sabato 8 aprile dalle 9 alle 16, domenica 9 aprile dalle 9 alle 22, lunedì 10 dalle 9 alle 22 e martedì 11 dalle 9 alle 14.

