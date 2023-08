Controesodo, domenica da bollino rosso: traffico in tempo reale su strade e autostrade

Firenze, 20 agosto 2023 – Ferie finite per tantissimi italiani. Sono 12 milioni gli italiani che si sono messi in viaggio questo weekend per tornare a casa. Oggi, domenica 20 agosto, è il primo vero grande giorno di controesodo estivo nelle strade e autostrade italiane.

Tra le più autostrade più trafficate, dove è stato diramato bollino rosso, ci sono le direttrici di collegamento, la A1 Milano-Napoli e la A14 Bologna-Taranto. Per agevolare la circolazione, Autostrade per l'Italia ha spiegato di aver "rimosso i cantieri più impattanti e di aver rafforzato i presidi e i servizi di assistenza all'utenza lungo i tratti più trafficati e nelle aree di servizio con oltre mille unita'". Inoltre stop ai mezzi pesanti nelle fasce orarie con più spostamenti. I veicoli superiori alle 7,5 tonnellate non potranno circolare dalle 7 alle 22 di oggi.

Anas, che assicura un monitoraggio costante con i 2.200 addetti in turnazione, ha messo in guardia su possibili incolonnamenti sull'Autostrada del Mediterraneo, A2, verso Nord, la statale 16 dalla Puglia direzione Veneto, la strada statale 7 Appia tra Campania e Lazio, la statale 148 Pontina nel Lazio e il Grande raccordo anulare di Roma, specialmente durante la serata di domenica.

Traffico in tempo reale

Ecco dunque il traffico in tempo reale sulle strade e le autostrade della Toscana, con tutti gli aggiornamenti del portale Muoversi in Toscana.

