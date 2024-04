Traffico da rientro, code e rallentamenti sulle autostrade

Firenze, 28 aprile 2024 – Il ritorno del caldo, la combinazione di ponti festivi, gli appuntamenti di primavera: una miscela che ha riempito strade e autostrade. In città, per esempio a Firenze, dove la tradizionale mostra mercato di piante e fiori al Giardino dell’Orticoltura e i lavori in zona piazza della Libertà hanno reso difficile attraversare quel nodo cruciale del traffico cittadino. Ma soprattutto sulle autostrade: sulla A11 Firenze Mare da Pisa Nord a Pistoia intenso traffico di rientro dal mare, sulla Autostrada del Sole quasi su tutto il tratto toscano: rallentamenti verso Firenze dal bivio per la Variante di Valico e Badia e in uscita a Valdichiana, verso Milano code a tratti per traffico intenso tra Fabro e Chiusi, tra Valdichiana e Firenze Sud e tra Firenze Sud e Scandicci.

Code a tratti anche sulla A12 Genova-Rosignano in direzione Genova tra Pisa e l’intersezione con la A15 Cisa