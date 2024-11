Rientro da incubo, 16 chilometri di coda in A1. Un pullman in avaria manda il traffico in tilt

Terni, 3 novembre 2024 – Rientro da incubo nel pomeriggio di oggi, domenica 3 novembre. In autostrada A1 il traffico è andato completamente in tilt nella zona tra Fabro e Orvieto, in provincia di Terni, verso Roma. La causa è un pullman in avaria al km 448,5 che ha causato code fino a 16 chilometri. Il traffico al momento (ore 18:36) scorre sulla sola corsia di sorpasso. Sul posto sono presenti il personale di Autostrade per l’Italia e tutti i mezzi di soccorso. Si segnala anche traffico rallentato nello stesso tratto verso Milano.

Le strade alternative

Autostrade per l’Italia consiglia agli automobilisti provenienti da Firenze e diretti verso Roma di uscire a Fabro, percorrere la viabilità ordinaria e rientrare in A1 alla stazione di Orvieto in direzione Roma.

Per le lunghe percorrenze da Firenze in direzione Roma, si consiglia di uscire a Valdichiana, percorrere il Raccordo Siena-Bettolle, proseguire sulla E45 per poi rientrare in A1 alla stazione di Orte in direzione Roma.

Sono tante le segnalazioni di traffico rallentato nel tratto autostradale tra l’Umbria e la Toscana. Queste gli aggiornamenti sia verso Milano che verso Roma.

Traffico in A1 verso Milano

Nel pomeriggio registrate code a tratti tra Chiusi e Firenze sud per traffico intenso. Situazione uguale anche tra Firenze sud e Firenze Scandicci. Così anche tra Firenze Impruneta e Barberino di Mugello. Cinque i chilometri di coda tra il bivio della variante e Sasso Marconi.

Traffico in A1 verso Roma

Code a tratti tra Firenze Sud e Valdarno per traffico intenso. Code anche in uscita a Valdichiana provenendo da Firenze e anche tra Valdichiana e Fabro. Alle ore 18:20 segnalato un incidente al km 407 tra Valdichiana e Chiusi.

