Tra passato e presente: l'80esimo anniversario della Liberazione, il 25 aprile a Civitella

Arezzo, 23 aprile 2025 – Tra passato e presente. In occasione dell'80esimo anniversario della Liberazione, il 25 aprile a Civitella in Val di Chiana si aprirà con la deposizione da parte del Sindaco Andrea Tavarnesi delle corone d'alloro ai monumenti ai caduti che si trovano nelle varie frazioni del territorio, per continuare con il GP Liberazione organizzato dalla Polisportiva Albergo – Oliveto che attraverso il coinvolgimento di numerosi giovani partecipanti provenienti da tutta Italia, vuol rendere omaggio ai propri caduti e alla ricorrenza della Liberazione.

“Lo scorso anno il 25 aprile fu caratterizzato dalla visita ufficiale del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, nell'80esimo anniversario dell'Eccidio nazifascista del 29 giugno 1944. Quest'anno celebriamo l'80esimo anniversario della Liberazione con un programma ricco di spunti di riflessione per ricordarne i principi ei valori costituzionali che ne sono scaturiti – spiega il Sindaco Tavarnesi – Il nostro è un 25 aprile sempre vivo, vissuto, partecipazione. Civitella lo celebra volgendo lo sguardo ai giovani a cui abbiamo il dovere di passare il testimone della Memoria perché come ha ricordato il Capo dello Stato 'senza Memoria non c'è futuro'. Dobbiamo costruire ogni giorno le condizioni per riaffermare la cultura della pace, della libertà e della democrazia che ci hanno consegnato coloro che hanno combattuto e sono caduti in nome della Resistenza e della lotta di Liberazione”.

Mantenendo vivo il filo conduttore tra passato e presente, il Gran Premio Liberazione, giunto alla 21 edizioneesima, venerdì 25 aprile prevede la partenza ufficiosa per la categoria Allievi, alle ore 14.30, dalla piazza Don Alcide Lazzeri di Civitella, con deposizione della corona di alloro al Monumento delle vittime dell'Eccidio nazifascista del 29 giugno 1944. La gara attraverserà il borgo di Civitella salutando i caduti per poi prendere ufficiale avvio con gli Esordienti, alle ore 15, in località Il Riccio e svilupparsi nel territorio comunale con arrivo ad Albergo.

La particolarità di questa gara ciclistica sarà la presenza di un tratto di 4.9 km di strade bianche, da San Giovanni a Civitella, con interessanti salite per giungere al GP della montagna con una vista davvero unica su tutta la Val di Chiana.

Un particolare ringraziamento da parte dell’Amministrazione comunale a Regione Toscana, Provincia di Arezzo, Federazione Ciclistica Italiana - Comitato Provinciale di Arezzo, Polisportiva Albergo – Oliveto e al Coni per aver condiviso il contenuto della giornata ed essere partners di questo significativo appuntamento.