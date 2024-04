Toscana & Friends. Dal concerto 69mila euro a favore degli alluvionati

Il grande cuore della Toscana batte più forte di qualsiasi disastro. Lo dimostra la grande risposta, per partecipazione e solidarietà, che ha incontrato Toscana & Friends lanciato da Stefano Massini, Fiorella Mannoia e Piero Pelù. Un concerto, quello organizzato da Toscana and Friends anche con il contributo del Consiglio Regionale della Toscana, che il 3 gennaio scorso non solo ha fatto segnare il tutto esaurito all’ex Tuscany Hall (oggi Teatro Cartiere Carrara), ma anche raccolto complessivamente circa 85 mila euro. A tanto ammonta il ricavato raccolto dall’associazione "Comitato Toscana & Friends. Ripartiamo". Di questi, al netto dei costi di realizzazione dell’evento, quasi 69 mila euro - per la precisione 68mila e 900 euro - è stato destinato alla popolazione colpita dall’alluvione del 2 novembre, per far rinascere strutture e comunità duramente colpite a Campi Bisenzio, Prato, Montale e Quarrata. Il Comitato ha concordato la destinazione delle somme con il presidente Eugenio Giani, commissario per la ricostruzione.

È stato deciso di devolvere il 50% del ricavato (pari a 34mila e 450 euro) all’asilo di Campi Bisenzio Enriquez Agnoletti e l’altra metà, in parti uguali, ad altre tre strutture: la biblioteca multidisciplinare Giovanni Michelucci a Quarrata, la Casa Bandera dell’Oami (opera assistenza malati impediti) a Prato, il condominio via Croce Rossa a Montale. Ad ognuna delle strutture andranno 11mila 483euro.

"I toscani – ha sottolineato il presidente Giani – hanno dimostrato di avere un cuore grande. Lo dimostra la grande partecipazione al concerto, come la disponibilità degli artisti che si sono esibiti gratuitamente. Questa raccolta ci permette di aiutare strutture fondamentali pei i territori. L’asilo nido di Campi sarà messo in sicurezza, gli arredi saranno ricomprati e finalmente i bambini potranno rientrare. Penso ai danni causati dalla rottura dell’argine del fiume Agna nella zona industriale di Montale che fatica a risollevarsi. Ora potrà ripartire, come la biblioteca Michelucci a Quarrata dove sono andati persi 20mila volumi".

"Faremo di tutto per continuare a sostenere le popolazioni alluvionate - ha aggiunto il presidente del Consiglio regionale, Antonio Mazzeo –. Abbiamo deciso, tra l’altro, di destinare con una apposita legge quasi un milione e mezzo di euro proveniente dall’avanzo di amministrazione ai Comuni colpiti, erogando contributi con cui recuperare il patrimonio librario, archivistico storico e culturale danneggiato". "Quando si tratta di sostenere chi soffre la musica c’è sempre - ha concluso Gianni Pini, presidente del Comitato Toscana & Friends -. Artisti, tecnici, organizzatori, il personale del teatro, tutti hanno portato il loro contributo con un grande risultato di partecipazione ed entusiasmo, senza dimenticare che, pur nel raffronto con l’enormità del danno subito, i fondi raccolti sono già a disposizione per azioni concrete".

Maurizio Costanzo