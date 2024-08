Torna la Giostra simulata: giovedì 29 agosto alle 17 in piazza Grande

Arezzo, 28 agosto 2024 – Domani, giovedì 29 agosto, a partire dalle 17.00 è in programma in Piazza Grande la Simulazione di Gara che vedrà i giostratori misurarsi contro il Buratto con un unico tiro. Secondo l’ordine di carriere estratto, prima correranno le riserve dei quattro quartieri e a seguire i giostratori titolari.

Venerdì 30 agosto, alle 21.30 si svolgerà invece la Prova Generale della 146esima Giostra del Saracino dedicata alla memoria del professor Giuseppe Pasquini per la quale sono disponibili i biglietti sia on line su https://discoverarezzo.ticka.it/, sia presso la biglietteria del percorso espositivo “I Colori della Giostra” (piano terra di Palazzo Comunale) oggi e domani fino alle 19.00 e venerdì con orario continuato 9-21.30.

GIUSEPPE PASQUINI (13 settembre 1935 - 18 luglio 2023)

Anima della Ginnastica Petrarca, fondatore del Gruppo Sportivo dei Vigili del Fuoco di Arezzo, insegnante di educazione fisica, dirigente federale. Una vita dedicata alla discipline ginniche quella del professor Giuseppe Pasquini, colonna della ginnastica aretina, toscana e nazionale. Strettissimo è stato anche il suo legame con la Giostra del Saracino, in particolare con gli Sbandieratori di Arezzo. Sotto la sua egida sono cresciuti i migliori atleti che negli anni e ancora oggi si distinguono in Piazza Grande con i colori degli alfieri aretini nelle acrobazie della Schermaglia. Chiamato al suo fianco dal professor Vittorio Dini, primo direttore tecnico degli Sbandieratori, ha collaborato per anni all’organizzazione del saggio portato in Piazza in occasione della Giostra del Saracino e nel 1967 in occasione della prima edizione dei Giochi Internazionali della Bandiera organizzati proprio ad Arezzo fu invitato a stilare il regolamento generale e presiedere la giuria internazionale. “Il Prof. Una vita per lo sport” è il titolo del libro che ha scritto e che in pochissime parola racchiude l’essenza del suo vissuto. Persona affabile, gentile, appassionata e sempre disponibile ha lasciato una profonda eredità morale allo sport aretino e ai suoi allievi che fino all’ultimo hanno potuto godere dei suoi preziosi consigli.

Il quartiere vincitore riceverà dal Sindaco di Arezzo il Piatto d’argento, trofeo della Prova Generale. Per l’occasione si rinnova anche la collaborazione con l’Associazione Macellai di Confcommercio Arezzo che offrirà al quartiere vincitore la tradizionale porchetta e alla quale va il ringraziamento da parte dell’amministrazione comunale e dei rettori dei quattro quartieri.

REGOLAMENTAZIONE ACCESSI

Sia per la Prova Generale, sia per la Giostra di domenica 1 settembre, saranno attive le consuete misure di sicurezza e controllo da parte del personale di sicurezza. Per quanto riguarda i residenti del centro storico, in particolare delle aree interessate dai divieti messi in atto in occasione della Prova Generale e della Giostra del Saracino, la disciplina che regola gli accessi all'area della manifestazione, è invariata. Entro giovedì 29 agosto, i residenti ai civici interessati dai divieti dovranno prendere contatto con l’ufficio Giostra del Saracino scrivendo all’indirizzo di posta elettronica [email protected] comunicando i propri nominativi. Una volta raggiunti gli accessi alla piazza gli interessati saranno accompagnati ai civici indicati dal personale di sicurezza. Si ricorda che è fatto assoluto divieto di portare all’interno dell’area di svolgimento della manifestazione bottiglie di vetro, petardi, fumogeni, aste, oggetti contundenti e ogni altro oggetto atto ad offendere o arrecare danni a cose o persone.