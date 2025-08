Torna 5 chilometri per un sorriso

Arezzo, 1 agosto 2025 – Torna 5 Km per un sorriso Torna come tutti gli anni il prossimo martedì 5 Agosto la camminata in beneficenza in favore della fondazione dell’ospedale pediatrico Meyer di Firenze, appuntamento ormai da qualche anno immancabile nella nostra estate pievana. In collaborazione con Fratres Pieve disperata gang e Comune di Pieve Santo Stefano, la nostra Pro Loco organizza dalle ore 18:10 di martedì 5 agosto, una camminata per le vie del paese e a seguire una Apericena per tutti gli iscritti. Sarà una passeggiata adatta a tutti, nata da alcuni anni con l’intento principale di raccogliere più fondi possibili da destinare alla fondazione dell’ospedale pediatrico Meyer di Firenze, eccellenza in Italia per la cura dei bambini. Quest’anno, all’interno della manifestazione, abbiamo inserito anche un momento di relax con il "bagno di gong" , una esperienza immersiva nelle vibrazioni dei suoni che donano armonia e benessere al corpo e alla mente, esperienza che verrà effettuata al termine della camminata e prima della Apericena.

Per l'iscrizione e per qualsiasi informazione basta andare sul sito della proloco www.prolocopieve.it , oppure sulle pagine social Instagram, Facebook oppure chiamando i numeri nelle locandine sia affisse che digitali in rete.

Importante partecipare perché "anche il tuo contributo può aiutare un bambino a tornare a SORRIDERE!!!"- Ed allora Vi aspettiamo tutti a Pieve il 5 agosto alle 18,10!