Tim down, Internet non funziona. Problemi su rete fissa e mobile: cosa succede

15:03 Tim down oggi, Internet non funziona Dalla mattina di oggi, domenica 5 febbraio, si sta registrando un Tim down. Problemi a Internet sulle reti fisse e mobile. Migliaia le segnalazioni, come registra il sito Downdetector, da tutta la Toscana e non solo.

15:35 Cosa sta succedendo Nel primo pomeriggio un portavoce dell'azienda ha fatto sapere che "è stato rilevato un problema di interconnessione internazionale, sono in corso le analisi per la risoluzione del problema"

15:38 Dazn down, le partite non si vedono Tante le segnalazioni di problemi anche su Dazn. Alcuni utenti hanno registrato disservizi durante la partita Spezia-Napoli, ma anche in altre sfide. E in molti temono di non poter riuscire a guardare correttamente le sfide di oggi, come Fiorentina-Bologna, in programma per le 18:00.

16:04 Polizia: "Escluso attacco hacker" Al momento non risulta sia in corso un attacco hacker alle reti e alle infrastrutture della Tim. È quanto sottolineano fonti della Polizia Postale dopo le verifiche effettuate dagli esperti informatici a seguito dei problemi che stanno interessando l'operatore delle telecomunicazioni. Gli uomini della Postale sono comunque in stretto contatto con il personale informatico e della sicurezza di Tim.

16:12 Le città colpite dai disservizi Problemi di navigazione si sono registrati nelle grandi città come Firenze, Milano, Bologna, Torino, Bari, Napoli, Palermo. Su Twitter è diventato virale l'hashtag #​Timdown, con migliaia di utenti che segnalano problemi alla rete mobile ma soprattutto a quella fissa.

16:35 Problemi non solo sulla rete Tim Problemi si registrano non solo su Tim, ma anche su altre reti e connessioni. Tanti gli utenti che registrano disservizi anche con gli altri operatori.

17:01 Dazn: segnalazioni di disservizi in corso "Sono in corso segnalazioni sulla presenza di problemi sulla rete internet di uno dei principali operatori telefonici, che stanno creando disservizi ai suoi clienti e, conseguentemente, anche ad alcuni clienti DAZN. Il partner è al lavoro per risolverli". Così fa sapere Dazn con una nota sui social.

17:35 "Massiccio attacco hacker in corso" Un "massiccio attacco tramite un ransomware già in circolazione" è stato rilevato dal Computer security incident response team Italia dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale. I tecnici dell'Acn hanno già censito "diverse decine di sistemi nazionali verosimilmente compromessi e allertato numerosi soggetti i cui sistemi sono esposti ma non ancora compromessi". Tuttavia, si spiega, "rimangono ancora alcuni sistemi esposti, non compromessi, dei quali non è stato possibile risalire al soggetto proprietario. Questi sono chiamati immediatamente ad aggiornare i loro sistemi".

17:39 Attacco hacker, migliaia di server compromessi L'attacco ha preso di mira i server VMware ESXi. La vulnerabilità sfruttata dagli attaccanti è già stata corretta nel passato dal produttore, ma, evidenza Acn, "non tutti coloro che usano i sistemi attualmente interessati l'hanno risolta" e i server presi di mira, se privi delle correzioni adeguate, "possono aprire le porte agli hacker impegnati a sfruttarla in queste ore dopo la forte crescita di attacchi registrata nel weekend". I primi ad accorgersi dell'attacco sono stati i francesi, probabilmente per via dell'ampio numero di infezioni registrato sui sistemi di alcuni provider in quel Paese. Successivamente l'ondata di attacchi si è sposta su altri paesi tra cui l'Italia. In questo sono momento qualche migliaio i server compromessi in tutto il mondo, dai paesi europei come Francia - paese più colpito - Finlandia e Italia, fino al Nord America, in Canada e negli Stati Uniti. In Italia sono decine le realtà che hanno riscontrato l'attività malevola nei loro confronti ma - secondo gli analisti - sono destinate ad aumentare. Lo sfruttamento della vulnerabilità, spiega ancora l'Agenzia, "consente in una fase successiva di portare attacchi ransomware che cifrano i sistemi colpiti rendendoli inutilizzabili fino al pagamento di un riscatto per avere la chiave di decifrazione".