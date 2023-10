Terra e mare si uniscono. Ecco le esperienze in Toscana

Firenze, 25 ottobre 2023 - Mare e terra insieme per vivere un'esperienza in totale sicurezza e visitare luoghi insoliti del nostro Paese. Diventa operativo l'ingresso di Italia Dal Mare, ideatrice e promotrice di esperienze sensoriali alla scoperta dell'entroterra italiano, nel gruppo Mysa, già culla del marchio Sailornet, centro di eccellenza dedicato al diporto nautico che garantisce sicurezza, assistenza e informazione in ogni momento della crociera a tutti i naviganti. L'annuncio, dato nel recente Salone nautico di Genova, permette dunque di coniugare due esigenze in una: "Si tratta -spiega il Comandante Giuseppe Nicotra- di supportare il diportista in tutto ciò che concerne l’assistenza in mare e conseguentemente di accoglierlo nelle differenti peculiarità dell’entroterra italiano”.

Se ne parla poco ma gli incidenti navali hanno statistiche importanti. Secondo i report di Emsa, l'European maritime safety agency, ogni anno sono quasi 2500 i casi registrati, fra gravi e meno gravi: "Ci sono episodi -spiega Nicotra - di diversa intensità. Abbiamo deciso, ben 21 anni fa, di offrire un servizio che garantisce dal recupero dell'imbarcazione in panne all'assistenza tecnica in porto, dal reperimento e dall'invio di sommozzatori alla ricerca e alla prenotazione di un posto per la barca. L'utilizzo di un dispositivo satellitare fa poi il resto, con una centrale operativa multilingue che è operativa lungo l'arco delle 24 ore per sette giorni su sette".

Nel talk sostenuto al Salone Nautico di Genova 2023 il Comandante Nicotra, spalleggiato dal segretario di Assonat e da due dei porti associati (la società AMA di Andora e Yacht Broker Viareggio), ha avuto grande successo la realtà che ora il diportista può addentrarsi nell’entroterra: "Il cambio di paradigma afferma Nicotra- è che finora nessuno ha pensato di accompagnare gli amanti del mare anche nell’entroterra. Con il progetto Italia dal Mare si sviluppa anche il concetto di Accoglienza. Sono coinvolte quasi tutte le Regioni italiane e questo è motivo di grande orgoglio perché diamo un contributo importante alla riscoperta delle nostre antiche tradizioni che sono, troppo spesso, dimenticate".

Gli itinerari proposti sono tanti: dalla realizzazione e degustazione dei maccheroncini di Campofilone all'Apecar di Ischia, dal corallo di Alghero ai tratturi di Torre Guaceto. In particolare durante il Salone Nautico di Genova 2023 sono stati sviscerati i tour proposti per il porto di Andora, in Liguria: "Il porto di Andora -dice ancora Nicotra- è una struttura ricettiva che permette ai turisti di sostare in uno specchio acqueo protetto. Lasciando la barca, è possibile vivere diverse esperienze uniche”. Uno dei tour è dedicato alla storia dei Minerali. Il tour inizia all’interno delle meravigliose e uniche Grotte di Toirano, un complesso carsico famoso per le sue aggregazioni minerali e i ritrovamenti di tracce di Homo Sapiens Sapiens, per poi svilupparsi nel cuore di Andora con la visita al Museo Mineralogico di Palazzo Tagliaferro e concludersi infine con una degustazione di vini locali accompagnati da sfiziose specialità: "Un altro tour -conclude Nicotra- riguarda invece gli oliveti storici di Andora e l’olio ligure, fruttato e delicato. Questo del resto è l’obiettivo che il gruppo Mysa insegue: stupire con la qualità dell'assistenza in mare e con la qualità dei percorsi nell'entroterra. Per una volta mare e terra non portano con sé segni di discontinuità".