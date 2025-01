Tenta una rapina in banca, poi rinuncia e fugge con 100 euro

Firenze, 9 ottobre 2021 - È entrato in banca e ha minacciato il personale con un taglierino per farsi consegnare il denaro custodito nella cassa. Ma poi ha rinunciato al suo intento criminale e non ha messo a segno nessun colpo. È invece fuggito dopo che uno dei dipendenti gli ha dato una banconota da cento euro che aveva nel suo portafoglio. L'episodio è accaduto ieri intorno alle 16 a Firenze, in una filiale della banca Unicredit di via del Sansovino. Sull'accaduto sono in corso indagini della polizia. Da una prima ricostruzione il rapinatore avrebbe agito a volto coperto.

Maurizio Costanzo