Cronaca
CronacaTemporali forti, allerta gialla in gran parte della regione fino alla mattina del 22 agosto
21 ago 2025
REDAZIONE CRONACA
Temporali forti, allerta gialla in gran parte della regione fino alla mattina del 22 agosto

Ancora instabilità a caratterizzare la giornata di oggi e la mattinata di domani, venerdì 22 agosto

Arezzo, 21 agosto 2025 –  Ancora instabilità a caratterizzare la giornata di oggi e la mattinata di domani, venerdì 22 agosto . La Sala operativa regionale della protezione civile ha emesso un codice giallo per rischio idrogeologico-idraulico del reticolo minore e temporali forti sulle zone centro-occidentali, costa e isole valido dalle ore 20 di oggi fino alle 8 di domani.

Ulteriori dettagli e consigli sulle comportamenti da adottare, alla seconda del rischio, si trovano all'interno della sezione Allerta meteo del sito della Regione Toscana, accessibile all'indirizzo http://www.regione.toscana.it/allertameteo

