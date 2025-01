“Tempo Bello 3.0”: apertura del portale martedì 9 luglio ore 9:00

Arezzo,8 luglio 2024 – Apre martedì 9 luglio alle ore 9:00 il portale per le richieste dei voucher fascia 3/14 anni (esteso a 18 anni compiuti per i ragazzi diversamente abili) per la partecipazione ad attività ludico-ricreative presso i centri estivi accreditati. Il progetto “TempoBello 3.0” estate 2024 prevede l’erogazione di vouchers dematerializzati del valore massimo di € 150,00 - per ciascun minore - a sostegno delle famiglie con figli residenti nel Comune di Arezzo. Per la richiesta dei voucher è necessario un indicatore economico equivalente ISEE non superiore all’importo di 35mila euro ed essere residenti nel Comune di Arezzo. I voucher saranno erogati fino a esaurimento delle risorse disponibili.

Questo il link per l’accesso diretto al portale https://buonispesa.deskpa.it/#/registration/202fa9ab-5ba5-4b33-9f6ba3d1a1f61020?idFund=257.