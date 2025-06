Arezzo, 4 giugno 2025 – Tanti: al via il "PEF", Piano Estare Famiglia.

In cinque anni investiti quasi un 1 milione e mezzo di euro.

In arrivo altri progetti

"Servizi aperti, TempoBello, percorsi inclusivi: dal Cas di Palazzo del Pero, all'Equestrian Centre, alla Scuderia di Pan"

Accanto a TempoBello e alla scelta di tenere aperti i servizi a luglio, oggi la Giunta ha dato il via ad altre tre importanti collaborazioni per implementare progetti ludico, ricreativi e laboratoriali con particolare attenzione e centralità all'integrazione e alla cura di bambini e bambine più fragili.

Si tratta del rinnovo del Progetto "Esserci", grazie alla collaborazione tra l'associazione Era, Crescere e Scuderia di Pan e di due nuove progettualità: la prima promossa grazie al Centro di aggregazione sociale di Palazzo del Pero; la seconda "Includere in Movimento" con la collaborazione di molte associazioni impegnate nell'inclusione insieme ad Equestrian Centre che ringrazio per la disponibilità e l'impegno.

"Un'estate senza incertezze, per bambini e famiglie, è stata fin da subito una delle priorità alla quale abbiamo lavorato grazie a molte risorse investite e ad una forte alleanza con il terzo settore – spiega il vicesindaco Lucia Tanti. - Le scelte di fondo sono state impegnative sia dal punto di vista economico che organizzativo: tutte le scuole disponibili gratuitamente per le associazioni per ospitare iniziative integrative a quelle didattiche; albo e portale delle associazioni che progettano percorsi ludico ricreativi così da garantire sicurezza, qualità e trasparenza; servizi aperti a luglio per un totale di 300 posti; progetto TempoBello - un buono da 150 euro a figlio- che mette a disposizione, da giugno a settembre, oltre 1000 posti a rotazione con già 1333 voucher erogati alle famiglie; una rete di progetti diffusi nel territorio grazie al supporto dei Centri di aggregazione sociale, del terzo settore, di soggetti privati con il contributo diretto del Comune. In tutte le opportunità messe in campo la priorità è mettere al centro i diritti di tutti ma in particolare le opportunità per i bambini e le bambine con alcune difficoltà grazie a percorsi inclusivi messi in campo da professionisti e operatori qualificati. Tutti questi progetti oggi costituiscono il PEF-AREZZO (Piano Estate Famiglia Arezzo), che in questi anni ha visto un impegno economico del Comune di oltre 1 milione e mezzo di euro e che da gennaio si rafforzerà per dare ancora più forza a questa rete di opportunità", conclude il vicesindaco Tanti.