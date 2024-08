Tanti: 2024/2027, verso liste di attesa zero nei nidi e al via il format "GenitoriProtagonisti - Arezzo 0/6", un canale diretto per proposte e suggerimenti "In quasi 9 anni: oltre 40 milioni per l'edilizia scolastica e il servizio mense, 123 assunzioni di personale educativo, +63% di iscrizioni, liste di attesa sotto il 20%"