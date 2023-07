Il cielo d’agosto è uno spettacolo: due superlune e la notte di San Lorenzo

Firenze, 30 luglio 2023 – Per chi ama osservare il cielo nelle sere d'estate, questo agosto è straordinario. Comincia con una superluna, prosegue con le Perseidi (le “stelle cadenti”) e sai chiude con la luna blu.

Due superlune in un mese: si parte infatti il primo agosto con la superluna dello storione, il cui nome deriva come spesso succede dalle tradizioni dei nativi americani, che in questo periodo dell’anno pescavano quel pesce nei grandi laghi. Non è una vera e propria luna rossa, ma un alone rossastro ce l’ha.

Il 31 agosto invece si chiude con la luna blu: la seconda luna piena del mese si avvivcinerà più di ogni altra luna piena del 2023. Sarà infatti a 357.344 chilometri dalla Terra. Sarà il 15% più luminosa di una luna piena “normale” e apparirà il 7% più grande. Numeri comunque molto simili a quella dello storione.

Ma cos’è una superluna? In realtà non si tratta di una definizione scientifica, ma per consuetudine si chiama così la luna piena nel momento in cui almeno al 90% più vicina alla Terra della distanza che ha in media dal nostro pianeta.

Da ricordare anche che nel mezzo ci sarà la notte di San Lorenzo, con lo sciame delle Perseidi che sarà visibile soprattutto fra l’11 e il 13 agosto peraltro in un cielo che sarà solo poco illuminato dalla falce di luna di quei giorni.