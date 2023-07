La superluna è un incanto: le foto da ammirare. E ad agosto ce ne saranno due

Firenze, 4 luglio 2023 – Un cielo notturno limpido ha permesso di ammirare la prima superluna del 2023, quella del Cervo. E per chi se l’è persa… niente paura, c’è da aspettare pochissimo per la prossima.

Infatti quando si parla di superluna (che non è un termine scientifico) ci si riferisce al momento in cui il nostro satellite è al perigeo, cioè alla distanza minima dalla Terra, ed è in fase di luna piena. L’astro ci appare così più grande e luminoso. Questo fenomeno genericamente chiamato superluna ha spesso poi un attributo derivato dalle usanze popolari, frequentemente di popolazioni native americane. Così quella del 3 luglio è stata la superluna del Cervo, la prossima sarà il 1 agosto (superluna dello Storione), poi un’altra a fine agosto (il 28, ma altre fonti indicano il 31: sarà la superluna Blu) e infine il 29 settembre con la Superluna del Raccolto.