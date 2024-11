Successo per lo stage con Spillo di Amici

Arezzo, 25 novembre 2024 – “L'hip hop è una sfida costante, un invito a superare i limiti e a scoprire nuove possibilità di movimento: coordinazione, agilità e controllo del corpo” così Roberto Scortecci direttore artistico de La Maison della Danza a conclusione dello stage tenuto nella nostra città da Simone SPILLO Milani.

“Un mix creativo che trae ispirazione da diversi stili: ballando hip hop si entra a far parte di un vero e proprio mondo, con i suoi linguaggi, la sua estetica, il riconoscersi in un gruppo” aggiunge visibilmente soddisfatto e felice.

La parola “hip hop” deriva dall’unione di due parole tipiche dello slang newyorkese degli anni Settanta: hip, che significa “sapere, essere consapevoli”, ma anche “far conoscere” e hop, che significa “muoversi”.

L’hip hop è quindi movimento intelligente, rigoroso e complesso.

Si tratta innanzitutto di imparare a coordinarsi con gli altri, a trovare soluzioni adatte a tutti e tutte affinché ciascuno comprenda come esprimere al meglio sé stesso, valorizzando al contempo l’intero gruppo.

Durante lo stage tenuto da Simone SPILLO Milani ogni ballerino/a ha avuto un ruolo da protagonista, contribuendo con il proprio talento a rendere la lezione assolutamente unica.

Cinquantasei giovani allieve aretine hanno lavorato intensamente cercando di seguire lo stile inconfondibile di SPILLO che in modo divertente e gioioso ha condotto le due lezioni da un’ora e mezzo ciascuna.

È stata una mattinata ricca di energia e danza.

“Mi piace trasmettere tutto l’amore che ho per questa disciplina e quest’arte che non è fatta solo di passi e di ego ma anche di tanta testa” ha confidato SPILLO.

“Grazie a tutte per questa lezione – ha aggiunto - cerco di dividermi quanto posso in tutto quello che la vita mi propone professionalmente e personalmente, continuando ad investire nell’insegnamento”.

“Mi raccomando, continuate ad imparare e continuate a divertirvi ballando” ha infine esortato le bravissime allieve aretine che al termine dello stage hanno scattato decine di fotografie e richiesti autografi nelle magliette per fermare nella mente un incontro davvero speciale.

Classe 1998, SPILLO inizia a studiare danza a soli 7 anni presso la Kledi Dance di Roma.

Durante il suo percorso viene seguito da Alice Cimoroni, importante coreografa che gli permette di diventare insegnante già dall’età di 16 anni collaborando nelle coreografie per programmi televisivi.

Esordisce nel mondo dello spettacolo già nel 2011, anno in cui si esibisce ballando nello show di Lorella Cuccarini, Un amico è così, in onda su Rai Uno.

Approda poi su Rai Gulp nella serie Maggie e Bianca e nello spot Tim con Sven Otten ed il duo musicale Benji & Fede.

Inoltre, balla per il cantante Riki durante il Wind Summer Festival.

Nel 2016 costituisce una crew chiamata Reunion Studio con sede a Roma, con l’intento di coinvolgere insegnanti di stili diversi.

Nel 2019 diventa coreografo per il serale del talent Amici, collaborando con Veronica e Giuliano Peparini, quest’ultimo direttore artistico della fase serale del programma.

È oggi uno dei ballerini professionisti del popolare talent condotto da Maria de Filippi che da anni scopre talenti nell’ambito del canto e del ballo.

È stato coreografo e ballerino per Irama e ballerino per Laura Pausini, Alessandro Siani, Raffaella Carra, John Travolta, The Kolors, Alessandra Amoroso, Elisa, Marco Mengoni, Random, Riki, Dance Dance Dance, TIM, Wind Music Awards, Maggie & Bianca e tanti altri.

“Questo tipo di danza esercita sui più giovani un enorme fascino che grazie all’hip hop trovano un modo costruttivo di incanalare i loro dubbi e le loro paure, imparando gli strumenti per esprimere sé stessi attraverso il ballo” ricorda Roberto Scortecci.

“Durante la mattinata trascorsa con SPILLO si è creato magicamente uno spazio sicuro in cui, anche se non si diceva nulla a parole, si era certi di venire ascoltati. È stato un ottimo modo per incontrare amici, conoscere nuove persone e per esprimere la propria personalità” conclude il Maestro Scortecci.

Complicità e condivisione per una mattinata di danza davvero speciale con un bravissimo ballerino e coreografo ma soprattutto una bella persona.

Spillo è un creativo capace di entrare in empatia con i suoi allievi, rendendo le lezioni straordinariamente esplosive.

Nelle storie nella sua pagina Instagram da oltre 90mila follower ha voluto riassumere il suo fine settimana aretino scrivendo: “Quanto sei bella Arezzo” e “Grazie Arezzo, Grazie di cuore La Maison della Danza. Siete stati una boccata di aria fresca. A presto”.