Successo per la presentazione del libro “Mare Giovani”

Arezzo, 13 maggio 2024 – Successo senza precedenti per l'evento culturale del Montevarchino Francesco De Stefano il quale venerdì 10 maggio 2024, alle ore 19, nella sala conferenze dell’Hotel Valdarno di Montevarchi, ha presentato il libro “Mare Giovani” scritto insieme all’Onorevole Manuel Vescovi.

Non comune per un ragazzo di 24 anni tenere in pugno e incantare la gremitissima platea montevarchina parlando soprattutto ai tanti giovani presenti in sala (e molti "diversamente giovani", circa 200 persone… ) con il cuore esortandoli a non mollare mai: i suoi valori, i suoi principi, la sua eleganza, il suo amore verso Dio che da sempre lo accompagnano e lo rendono unico.

Grande soddisfazione per questo evento culturale che segna un punto di partenza a dimostrazione che le nuove generazioni non sono meteore ma stelle che brillano e irradiano di luce chi li ascolta.

L’evento non è stato solo un viaggio nel mondo dei giovani e dei loro spaccati di vita ma anche un’occasione per ritrovarsi insieme celebrando la cultura.

Insieme a Francesco l’onorevole Manuel Vescovi ha gestito al meglio l’incontro dimostrando grande appeal verso il pubblico. La competenza e la tenacia poi della moderatrice Cinzia Santoni che ha reso il tutto ancora più accattivante.

Un bellissimo spaccato di vita nel quale i ragazzi sono i protagonisti principali, sempre più esposti ad una società caratterizzata dalla instabilità, incertezza e precarietà. I giovani di oggi devono affrontare molte sfide, come la mancanza di un lavoro stabile, la difficoltà di fare carriera e il disagio nelle relazioni sociali. In questo contesto è indispensabile che siano in grado di adattarsi rapidamente alle situazioni che cambiano e di sviluppare un atteggiamento positivo nei confronti della vita.

Presenti in sala oltre a personaggi della cultura e dell’arte anche vip del nostro amatissimo Valdarno come Alessandro Greco, Stefano Sani e Beatrice Bocci.