Arezzo, 25 ottobre 2024 – Studenti di Lucignano in Regione e all'Opificio delle Pietre Dure

Un gruppo di studentesse e studenti dell’Istituto Comprensivo protagonisti di un progetto educativo sulle varie fasi del restauro dell’opera simbolo di Lucignano

Giornata fiorentina per gli studenti delle terze A e B dell’Istituto comprensivo Rita Levi Montalcini di Lucignano. Un gruppo ha visitato la Regione Toscana, mentre altri hanno avuto oggi la possibilità di documentare direttamente la complessa opera di restauro dell’Albero d’oro, o Albero della vita, simbolo di Lucignano, in corso da oltre un anno all’Opificio delle Pietre dure di Firenze.

Accolti dal portavoce del presidente Eugenio Giani e responsabile del progetto GiovaniSì Bernard Dika, alcuni studenti hanno potuto conoscere da vicino l’organizzazione e il funzionamento dell’Ente Regione, “che ha peraltro un ruolo fondamentale nel finanziamento del restauro dell’Albero d’Oro”, come sottolineato dalla sindaca Roberta Casini, al seguito dei giovani lucignanesi.

L’altro gruppo, accolto dal prof. Riccardo Gennaioli, a capo del settore oreficeria dell’Opificio che si occupa del restauro, ha potuto seguire ancor più da vicino i progressi delle varie fasi del restauro.

Lo stato di avanzamento di questa delicatissima e complessa operazione, affidata a specialisti di alto livello e professionalità, sarà raccontato dagli studenti attraverso dei pocast, in collaborazione con la WEB Radio Arcobaleno del Centro di aggregazione giovanile diffuso di Follonica. Attraverso il servizio podcast sarà possibile trasmettere alla comunità di Lucignano e a tutta la Regione Toscana, la straordinaria attività di restauro, al termine della quale l’opera tornerà al suo antico splendore.

Il progetto che coinvolge gli studenti, coordinato da Officine della Cultura, contempla, nel suo ulteriore sviluppo, il coinvolgimento della comunità di Lucignano, in previsione dell’accoglienza che verrà tributata all’opera in occasione del suo rientro nelle sale del Museo Civico.

Saranno proposte visite specifiche a cura del gestore del Museo, dedicate agli studenti dell’Istituto comprensivo Rita Levi Montalcini, agli ospiti della locale RSA, con il coinvolgimento di tutte le realtà associazionistiche che insistono su Lucignano, a partire dai rioni della Maggiolata, oltre a lavori di approfondimento calibrati per ogni età, spettacoli e performance.

“Dai giovani, dalla loro curiosità, dall’innata capacità di elaborazione e sintesi delle informazioni ricevute e che oggi hanno avuto modo di approfondire durante la visita all’Opificio delle Pietre Dure e in Regione – ha detto la sindaca di Lucignano Roberta Casini – partono contenuti e messaggi finalizzati al coinvolgimento della nostra comunità, che attende con trepidazione la fine del restauro e il rientro dell’Albero d’oro. E’ importante tenere vive le tradizioni e il senso di appartenenza e grazie agli studenti, capaci di comunicare in maniera diretta e chiara, sono certa che raggiungeremo l’obiettivo di una comunità consapevole dell’importanza del recupero dell’opera che Lucignano gelosamente custodisce e che vuole tornare a mostrare al mondo in tutto il suo splendore”.