Stefano Sani su Rai 1 da Carlo Conti

Arezzo, 8 maggio 2023 – Stefano Sani, artista di Montevarchi noto per la sua partecipazione a due Festival di Sanremo (1982 – 1983) con “Lisa” di Zucchero Fornaciari torna in tv su Rai Uno.

Venerdì 12 maggio 2023, ore 21,30, Rai Uno, l’artista montevarchino sarà ospite della fortunata trasmissione Rai Uno condotta da Carlo Conti dal titolo “I migliori anni”.

In diretta dagli studi televisivi 'Fabrizio Frizzi' di Roma un nuovo viaggio nella memoria dopo il boom di ascolti di una settimana fa (oltre il 24% di share).

Stefano Sani ha segnato sicuramente un’epoca con la sua “Lisa” degli anni Ottanta: quel 1982 fu un anno intenso per l’artista montevarchino che conquistò il cuore di migliaia di ragazzine che lo ricoprivano di lettere, regali e attenzioni (tappezzando le camerette con i manifesti del cantante) e ancora in questi giorni coltivano la loro passione nei social dell’artista. Ultima apparizione televisiva per Stefano Sani risale al programma Rai Uno “Ora o mai più” – giugno 2018 - insieme alla grandissima coach Marcella Bella: un programma che mise sicuramente in risalto le doti canore del cantante toscano.

Nella carriera artistica Stefano, oltre a quella di cantante e cantautore, è stato anche attore di teatro e musical, interprete di Fotoromanzi e conduttore televisivo per Rai Tre del rotocalco musicale “Orecchiocchio”.

“I migliori anni” è uno dei varietà più amati della televisione italiana. La nona edizione sarà ancora una volta l’occasione per fare un tuffo all’indietro regalando emozioni. Tutti i momenti musicali saranno accompagnati dall’orchestra dal vivo diretta dal maestro Pinuccio Pirazzoli e dalle coreografie del Chorus di Fabrizio Mainini.

Valletta della trasmissione Flora Canto.

Tanti ospiti si avvincenderanno nel corso delle serate per raccontare e celebrare 40 anni di musica e televisione italiana. Aspettiamo il nostro Stefano…

Appuntamento fissato su Rai Uno – ore 21,30 – venerdì 12 maggio 2023.