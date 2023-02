Fare la spesa, un salasso. I consigli per risparmiare

Firenze, 13 febbraio 2023 - L’appuntamento settimanale o giornaliero con la spesa è un momento che riguarda tutti: chi meticolosamente, chi più di fretta, a seconda delle proprie esigenze, riempie il carrello e si misura con i prezzi dei prodotti, che spesso incidono non poco sul bilancio economico a fine mese, soprattutto oggi con l’inflazione che ha ripreso a correrere facendo lievitare i costi in tutto il comparto alimentare con rincari generalizzati. Risparmiare si può, ce lo dicono gli esperti, ponendo la giusta attenzione a dinamiche semplici a cui però non sempre diamo la giusta rilevanza, per abitudine o mancanza di tempo. La parola chiave è "promozioni", come spiega Vincenzo Donvito, presidente nazionale di Aduc, associazione a difesa dei consumatori: "Ci sono offerte su molti prodotti, che cambiano di settimana in settimana, nei supermercati tradizionali. Se seguiamo questo percorso possiamo risparmiare su molti prodotti senza rinunciare alla qualità". Si parla molto, soprattutto negli ultimi anni di spesa al discount: può essere una risorsa in più per risparmiare? "Sì, ma occorre fare attenzione al rapporto qualità-prezzo e, per questo genere di rivendite, direzionare i nostri acquisti su scatolame, pasta, e quant’altro sia confezionato", precisa Donvito, "mentre per i prodotti...