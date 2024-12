Sostegno Pluriennale ai Tabacchicoltori: al via un accordo con MST e Banca di Anghiari e Stia per la sostenibilità della filiera italiana del tabacco Kentucky Nuovo programma di sostegno per i tabacchicoltori entra in fase operativa grazie all’accordo tra Manifatture Sigaro Toscano e la Banca di Anghiari e Stia Credito Cooperativo