Arezzo, 5 dicembre 2023 – Sono partiti gli interventi di piantumazione di nuovi alberi a Montevarchi che rientrano nell’importante progetto di abbattimento delle emissioni climalteranti in ambito urbano suddiviso in tre lotti di lavori nell’area di Montevarchi Nord, Levanella e Levane, in particolare nei giardini nei pressi della scuola Primaria. Un’altra importante operazione per una città più green ed ecosostenibile, come spiega il Sindaco Silvia Chiassai Martini:

“Siamo molto soddisfatti perché, se da un lato è partita la grande novità della Fondazione Cer Valdarno, diventata modello virtuoso a livello nazionale, finalizzata al risparmio energetico e al beneficio ambientale, dall’altra stiamo piantumando 687 nuovi alberi per un importo complessivo di 470mila euro, di cui 153mila con risorse proprie di bilancio, al fine di realizzare una città più green e sostenibile. Già nel 2020, avevamo partecipato al bando regionale “Progetti integrati per l’abbattimento delle emissioni climalteranti in ambito urbano”, risultando in graduatoria al 29° posto. Con la caparbietà che ci contraddistingue, abbiamo ripresentato il progetto al Fondo ministeriale per lo sviluppo e la coesione, ottenendo finalmente il finanziamento. Sono partiti i lavori che interesseranno le aree artigianali, compresa Montevarchi Nord, lasciata per anni incompleta a seguito del fallimento di Valdarno Sviluppo, ma anche le scuole e il centro abitato, attraverso la suddivisione dei lavori in specifici lotti di intervento. Le piante posizionate sono tutte state scelte da esperti sia nella tipologia che nel numero e nella distanza l’una dall’altra, per ogni singola zona, affinché non venissero fatti gli errori del passato e si scegliessero piante idonee all’ambiente urbano, adatte per l’assorbimento di fumi, polveri e di stoccaggio di Co2. In particolare, a Montevarchi Nord, nell’area lungo la SR69, viale Cadorna, Via Enzo Ferrari, Via Alexander Fleming e Via Louis Pasteur, vengono piantumati 145 nuovi alberi. Nell’area artigianale, nei pressi dell’azienda Uno Maglia, viene realizzato un nuovo boschetto di 280 nuovi alberi di alto fusto, altre 230 piante che vengono messe a dimora nell’area di via Mercurio, mentre nei giardini nei pressi della Scuola Primaria di Levane vengono piantati 30 nuovi alberi ad alto fusto. Nel Giardino Kitzingen, in via Giovanni Amendola, le piante certificate come pericolose, verranno sostituite con 2 nuove piante, adatte ai giardini pubblici anche in zone ombrose. Questo è un importante progetto di forestazione urbana che abbiamo fortemente voluto e contribuisce sinergicamente a mitigare l’impatto ambientale legato alle emissioni climalteranti e allo sviluppo di una città che deve necessariamente guardare al futuro salvaguardando l’ambiente”