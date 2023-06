Solstizio d’estate 2023, data e orari del giorno più lungo dell’anno

Firenze, 19 giugno 2023 – Mentre l’estate meteorologica è iniziata il primo giugno, quella astronomica inizia con il solstizio, che quest’anno cade il 21 giugno. Si potrebbe obiettare che il solstizio d’estate cade sempre il 21 giugno, ma non è così: talvolta capita che sia il 20 giugno, come infatti accadrà nel 2024, mentre nei due anni successivi tornerà ad essere il 21, per la precisione alle 16.58 (ora italiana). Un evento che per secoli è stato ammirato e celebrato da tutte le civiltà che in corrispondenza del solstizio hanno stabilito le loro feste più importanti.

Si tratta del giorno più lungo dell’anno nell’emisfero settentrionale e del più breve in quello meridionale. Il sole sorge alle 5.36 e tramonta alle 20.51 e il giorno dura 15 ore e 15 minuti. Solstizio che quest’anno coincide anche con la prima vera fiammata di caldo, almeno in Italia, con temperature che in Toscana si avvicineranno ai 40 gradi e in certe zone d’Italia, come la Sardegna, le supereranno anche.