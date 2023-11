11 novembre 2023, è il Singles’ Day. Gli sconti di novembre iniziano oggi

Firenze, 11 novembre 2023 – Oggi è il Single’s Day, giornata che ha ha origini cinesi. Nel Paese orientale si scelse di festeggiare la ricorrenza non a caso l'11 di novembre, l'11/11. La cifra 1, non a caso, è un chiaro riferimento ad un singolo individuo. L'iniziativa, intrapresa nel 1993 tra gli universitari orientali in contrapposizione a San Valentino, si è diffusa ben presto in tutto il mondo. E così via libera ad una giornata off limits per le coppie: feste, party, serate, aperitivi e tanto altro assolutamente riservati alle persone senza compagni, senza matrimoni, insomma ai single incalliti. Per alcuni la condizione di single è voluta e cercata, mentre per altri è forzata e subita. Per tutti loro Celestino Costa nel 2009 ha ideato ‘La serata dei single’, un format che spopola sui social. Le cene che organizza Celestino – tra canzoni, gag, divertimento, ottimi piatti e bigliettini - sono perfette per tutti i gusti e uomini e donne di tutte le età. Ideali per chi è a caccia dell’anima gemella, per chi è in cerca di semplici amicizie o vuole solo trascorrere una serata piacevole e divertente in compagnia, conoscendo persone nuove. Le serate sono diventate virali sui social, e da tempo Celestino le porta in tutta Italia organizzando dei veri e propri tour, al punto che c’è chi prende l’areo per parteciparvi. Oggi è anche il giorno d’inizio della stagione degli sconti per lo shopping online. La festa dei single infatti dal 2009 è stata trasformata da un colosso cinese dell’e-commerce in una data improntata allo shopping e agli acquisti di millennials e non solo. Chi era abituato all’appuntamento fisso con il Black Friday per l'ultimo venerdì di novembre, dovrà dunque aggiornare il proprio calendario. Il primo appuntamento con sconti esclusivi e offerte uniche, proposte da numerose marche, è appunto il Single’s Day. Oggi è dunque un’occasione perfetta per spulciare le offerte proposte su internet per rifarsi il guardaroba o per acquistare i regali di Natale a prezzi accessibili. Nasce oggi Fedor Michajlovic Dostoevskij nato l’11 novembre del 1821 a Mosca. ''Il suo posto viene subito dopo quello di Shakespeare" scrisse di lui Sigmund Freud. Nonostante la sua passione per la letteratura, il padre lo costrinse a diventare un ingegnere militare. Visse vari eventi traumatici, tra cui l’uccisione del padre e l’esilio. Arrestato per aver frequentato un gruppo che si ispirava a un socialismo utopistico, venne condannato a morte, con l'esecuzione sospesa solo quando era già sul patibolo, commutata però in quattro anni di lavori forzati in Siberia. Quando morì a nemmeno 60 anni, chiuse la grande stagione russa del secondo Ottocento in cui hanno scritto i propri capolavori anche Tolstoj, Turgenev e Goncarov. Ha scritto: “Se avete in animo di conoscere un uomo, allora non dovete far attenzione al modo in cui sta in silenzio, o parla, o piange; nemmeno se è animato da idee elevate. Nulla di tutto ciò! Guardate piuttosto come ride”.