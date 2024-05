Simposio Internazionale di Scultura Monumentale a Civitella

Arezzo, 24 maggio 2024 – Il Comune di Civitella in Val di Chiana, in collaborazione con AIESM - Associazione Internazionale Eventi di Scultura Monumentale e la Pro Loco di Civitella, come annunciato, organizza un Simposio Internazionale di Scultura Monumentale che si terrà a Civitella dal 25 maggio al 15 giugno, in occasione dell’80° Anniversario dell’Eccidio nazifascista del 29 giugno 1944.

Il progetto è stato ritenuto dall’Amministrazione comunale di particolare valore culturale perché darà la possibilità di assistere alle fasi di realizzazione di un’opera d’arte anche da parte dei ragazzi delle scuole del territorio, promuoverà, inoltre, la memoria di un evento storico che ha segnato per sempre la storia della Comunità di Civitella e arricchirà il suo patrimonio artistico.

Il Simposio, curato da Bettino Francini Presidente AIESM, con la partecipazione di 10 artisti internazionali di fama mondiale, prevede la realizzazione di 10 sculture, più un’undicesima opera del Direttore artistico Francini a rappresentanza dell’Italia. Si tratta di 8 sculture in pietra e 3 in metallo di circa tre metri di altezza sul tema della Memoria che verranno installate nelle principali piazze delle frazioni del territorio comunale per ricordare le vittime dell’Eccidio.

L’Eccidio di Civitella, Cornia e San Pancrazio fu uno dei più efferati dei massacri compiuti che contò 244 vittime civili. Ancora dopo 80 anni queste terre restano segnate dalla tragedia della guerra, uno squarcio nella memoria delle generazioni successive, che ancora oggi vogliono ricordare e tramandare i fatti di quei giorni, affinché mai più accadano.

Agli Artisti verrà richiesto di presentare un progetto che esprima il concetto di “Memoria della Scultura”, ossia la creazione di un’opera viva, che dalla scultura emerga una testimonianza dinamica, vivente e non mera rappresentazione celebrativa.

Domenica 26 maggio, alle ore 18.30, presso la Sala consiliare di Civitella, avrà luogo la presentazione pubblica degli artisti che partecipano al Simposio Internazionale di Scultura Monumentale.

L’evento si concluderà sabato 15 giugno. Nelle tre settimane di durata del Simposio la cittadinanza potrà avere accesso allo Stadio comunale di Badia al Pino per delle visite durante la lavorazione delle opere d’arte.

Questi gli artisti presenti: Katharina Mört (Austria); Fernando Pinto (Colombia); Caroline Brisset (Francia); Nils Hansen (Germania); Pardeep Kumar (India); Sepideh Razmjoo (Iran); Bettino Francini (Italia); Butrint Morina (Kosovo); Itahisa Pérez Conesa (Spagna); Hoi Sa Leong (Taiwan); Songül Girgin (Turchia).

Nota per i colleghi giornalisti:

La stampa è invitata a partecipare alla presentazione degli artisti di domenica 26 maggio, ore 18.30, presso la Sala consiliare di Civitella a Badia al Pino.

Gli artisti saranno inoltre a disposizione dei giornalisti a partire da lunedì 27 maggio fino a venerdì 14 giugno presso lo Stadio comunale di Badia al Pino per riprese ed interviste.