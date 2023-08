Signa per sei giorni capitale dei fan di Harry Potter

Firenze, 25 agosto 2023 - Signa diventa Hogwarts per sei giorni, fra studio delle pozioni, lezioni di storia della magia, torneo di quidditch, duelli di incantesimi e ballo del ceppo. Prende infatti il via alle 14.30 di domani, a Villa Alberti, un antico edificio circondato dal verde recentemente acquistato dal Comune, il settimo raduno nazionale dei fan di Harry Potter. L’evento, organizzato dall’associazione Caput Draconis, andrà avanti fino al 31 agosto, alternando eventi riservati agli iscritti (solo persone con più di 16 anni) e appuntamenti aperti al pubblico.

Ma perché proprio Signa? «Abbiamo conosciuto i referenti della Pro Loco e dell’amministrazione comunale a una fiera – spiega Laura Incollingo, rappresentante di Caput Draconis – e abbiamo trovato in loro grande interesse nei confronti del nostro progetto. Hanno mostrato di apprezzarne lo spirito e il significato. Da sempre cerchiamo location in Toscana, regione baricentrica per far arrivare i vari partecipanti provenienti un po’ da tutta Italia. Signa ci è quindi sembrata perfetta, anche perché ha un’altra caratteristica fondamentale: la presenza della stazione. Questo ci permette di riprodurre l’arrivo in treno, esattamente come a Hogwarts».

Caccia dunque al binario 9 e tre quarti, per poi scendere a Signa e tuffarsi nella magia. I prenotati per le sei giornate sono già 90, ma si stima che nel week-end si possano superare le 150 persone, includendo chi arriverà per i singoli appuntamenti.

Ma cosa succederà a Villa Alberti e nelle altre varie location? Gli iscritti al raduno verranno divisi nelle diverse case di Hogwarts attraverso la cerimonia del cappello (domani, sabato 26 agosto, ore 14.30) e quindi parteciperanno a un articolato gioco di ruolo, fra duelli magici, prove d’ingegno, enigmi da risolvere e l’immancabile ‘malvagio’ da sconfiggere per aggiudicarsi la vittoria finale. Non mancheranno i momenti di approfondimento, come le lezioni dedicate a storie e leggende di maghi, né quelli di puro divertimento aperti a tutti, a partire dalla lezione di “cura degli animali magici” (domani, sabato 26 agosto, ore 16.30) o il torneo di Quidditch che si svolgerà ai Renai (domenica 27 agosto dalle 10).

Per i minorenni è richiesto il modulo firmato dai genitori. Info e programma: www.caputdraconis.it.

Lisa Ciardi