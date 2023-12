Si rinnova la tradizione del grande albero a Montecchio Vesponi

Arezzo, 9 dicembre 2023 – Si è rinnovata anche quest'anno la tradizione dell'accensione del grande albero luminoso di Montecchio Vesponi, ideato e realizzato dalla Polisportiva della frazione castiglionese. Un appuntamento immancabile che ieri, nel giorno dell'Immacolata, ha visto la collina di Montecchio, dall'ingresso del castello fino al confine della Sr71, illuminarsi a festa in vista del Natale.

"L'installazione del grande albero - sottolinea il presidente della Polisportiva Montecchio Vesponi, Leonello Cangeloni - è un appuntamento che si rinnova tutti gli anni dal 1999 e impegna in modo considerevole, e per diversi giorni, i volontari che si prodigano per il suo allestimento".

670 led di ultima generazione e oltre 1000 metri di cavo, tra elettrico e d'acciaio, hanno permesso di realizzare, con grande accuratezza e precisione, il perimetro di un gigantesco abete natalizio addobbato, all'interno, con sfere luminose. Ad accenderlo, insieme al sindaco Mario Agnelli, anche il sindaco Junior, Andrea Pierozzi, e gli altri consiglieri del Consiglio Comunale dei Ragazzi che, per la prima volta, hanno premuto il magico pulsante, dando insieme il via alle festività natalizie.