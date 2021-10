Vicchio (Firenze), 10 ottobre 2021 - Ha avuto un epilogo drammatico la ricerca dell'uomo di 83 anni disperso a Villore, frazione di Vicchio di Mugello, nelle scorse ore. È stato infatti ritrovato privo di vita da un cacciatore. Le squadre si stanno ora dirigendo sul posto del ritrovamento per effettuare il recupero del corpo.

I vigili del fuoco del comando di Firenze ieri sera erano intervenuti nel territorio di Vicchio, più precisamente nella zona di Villore, per cercare l'83enne di cui si erano perse le tracce da ore. L'uomo si era addentrato nei boschi mugellani per cercare i funghi. Non avendo fatto ritorno a casa sono stati allertati i soccorsi. L’allarme è scattato nel pomeriggio. Sul posto è stato inviato personale specializzato nella cosiddetta Tas (la Topografia applicata al soccorso), unità cinofile e le squadre dei vigili del fuoco di Prato che operano con il sistema Dedalo, il dispositivo che, in assenza di segnale da parte dei gestori di telefonia mobile, consente di creare una infrastruttura gsm temporanea capace di registrare i telefoni cellulari commerciali nella zona, stimarne la posizione e permettere la localizzazione da parte della squadra di soccorso. Alla mezzanotte le ricerche non avevano ancora dato l’esito sperato. Sono proseguite fino a quando è giunta la drammatica notizia del ritrovamento del corpo.

Con l’autunno sono in tanti che si addentrano nei boschi per cercare funghi. Una pratica assai diffusa che coinvolge un numero sempre maggiore di appassionati coniugando l’occasione per fare passeggiata in mezzo alla natura tornando a casa con un bel “bottino”. Ma fatta eccezione per gli esperti e i ricercatori professionisti, la maggior parte delle persone sono cercatori occasionali che si improvvisano cercatori di funghi senza alcuna preparazione. Nelle ultime 24 ore sono stati diversi gli interventi di soccorso effettuati dai vigili del fuoco per fungaioli in difficoltà. Nella serata di ieri sono state portate in salvo dai Vigili del Fuoco del comando di Lucca, anche le tre persone che avevano richiesto soccorso perché si erano smarrite nei boschi in località Longoio, nel Comune di Bagni di Lucca. Una di loro è stata verricellata dall'elicottero dei Vigili del fuoco Drago, mentre le altre due sono state soccorse da terra e ricondotte alle proprie abitazioni in buone condizioni di salute, senza la necessità dell'intervento dei sanitari. L'intervento dei soccorritori si è concluso intorno alle ore 23.

Maurizio Costanzo