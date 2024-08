Il caldo non dà tregua, Pisa pensa ai turisti. In piazza dei Miracoli c’è il soccorso speciale

Pisa, 3 agosto 2024 – Una squadra di operatori sanitari in bicicletta vigila sulla sicurezza dei visitatori di piazza dei Miracoli. Il servizio di primo soccorso, iniziato il primo agosto, è stato voluto dall’Opera primaziale pisana in piazza dei Miracoli per offrire una migliore accoglienza alle migliaia di turisti che quotidianamente affollano musei e monumenti del sito Unesco.

L’iniziativa, ha spiegato il presidente della primaziale Andrea Maestrelli, "è svolta sperimentalmente fino al 15 settembre in sinergia con Croce Rossa, Pubblica Assistenza e Misericordia con l’obiettivo di renderla poi permanente”. Si tratta di un servizio sanitario condotto a turno, dalle 10 alle 18, da due operatori delle tre associazioni che si spostano in bicicletta lungo i viali della piazza per assicurare assistenza tempestiva a chi ne dovesse avere bisogno anche per affaticamenti o colpi di calore. Il presidio mobile è composto da una squadra di due soccorritori avanzati muniti di zaino sanitario con kit di rianimazione e medicazione e defibrillatore semiautomatico. In collegamento radio con il personale dell’Opera della Primaziale addetto alla sorveglianza, i soccorritori percorreranno la piazza, a piedi e in bicicletta, per fornire risposta immediata a situazioni di emergenza e contattando, se necessario, i mezzi di soccorso avanzato.

"Con questo servizio - ha aggiunto Maestrelli - rispondiamo a un’esigenza che ci era stata rappresentata da più parti e il suo valore aggiunto è la sinergia tra le tre principali associazioni di volontariato del territorio. Nei primi giorni di settembre faremo un rendiconto dell’attività svolta per capire che cosa si può migliorare per rendere permanente questo tipo di intervento perché i volumi di visitatori sulla piazza stanno aumentando e purtroppo le condizioni climatiche hanno determinato esigenze di soccorso e di supporto che necessitano risposte sempre più adeguate tempestive”.

Il tema del reclutamento dei volontari sta molto a cuore ad Alessandro Betti, presidente della Pubblica assistenza pisana, che ha colto l’occasione per ribadire “la piena disponibilità della nostra associazione a iniziative come questa, tuttavia ogni volta che si presentano io vado un po’ più in apnea perché i volontari sono sempre meno ma i bisogni dei cittadini aumentano e bisognerebbe che la città capisse che se i bisogni sono tanti c’è bisogno anche di volontari”.