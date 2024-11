Arezzo, 14 novembre 2024 – Serata culturale di alto livello organizzata dall’Inner Whell Arezzo. La relazione del prof. Dioni Ildegarda, esempio storico e attualissimo di donna d’eccezione

Davvero una serata bella e coinvolgente quella organizzata dall’Inner Wheel Arezzo lo scorso martedì pomeriggio presso il Circolo Artistico di Arezzo, dove una folta e attenta platea di socie e ospiti ha potuto ascoltare una relazione d’eccezione.

Dopo il saluto e l’introduzione alla serata da parte della presidente del club service aretino, Laura Agnolucci, è infatti arrivato il momento dell’interessante e approfondita relazione di Gianluca Dioni, professore associato di Filosofia Politica presso il Dipartimento di Scienze Politiche dell’Università di Napoli “Federico II”.

Il docente ha approfondito la figura di una donna speciale, che ha ovviamente affascinato moltissimo le socie dell’Inner Wheel Arezzo, vista la loro vocazione alla piena valorizzazione della donna e del suo ruolo sempre più decisivo nella nostra società.

Protagonista della serata è stata infatti Ildegarda di Bingen - il nome significa protettrice delle battaglie - di nobile famiglia, che visse in maniera intensa e appieno il XII secolo (1098-1179).

Ildegarda fu una sorta di femminista ante litteram poi fatta Santa e rappresenta una figura femminile complessa ed affascinante, soprattutto per la forza del carattere, “che la portò, in contrasto con l’ideale monastico del tempo, ad aprirsi al mondo - come ha spiegato approfonditamente il prof. Dioni - e ad occuparsi di teologia, musica, medicina e scienze naturali”.