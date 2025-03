Arezzo, 8 marzo 2025 – Seconda edizione di “Donne e lavoro”, riconoscimento ad Alessia Uccellini

Una sala consiliare gremita di pubblico e colorata dal giallo delle tradizionali mimose ha ospitato la Giornata Internazionale per i diritti delle donne con la seconda edizione di “Donne e Lavoro”, la rassegna organizzata dall’amministrazione comunale per solennizzare il riconoscimento al ruolo femminile nell’impresa. L’evento, curato in prima persona dall’assessorato e dalla commissione Pari Opportunità, è stato realizzato in collaborazione con Confcommercio e Confeserscenti, a conferma della sinergia tra istituzioni e associazioni di categoria per promuovere la parità di genere e valorizzare il talento femminile nel settore imprenditoriale.

Il premio è andato quest’anno ad Alessia Uccellini, “guida” dello storico e rinomato ristorante “Fiorentino”, apprezzata chef e autentica ambasciatrice delle tradizioni gastronomiche del Borgo sia sulle tv nazionali che in ogni angolo d’Italia. Ad impreziosire la giornata il contributo del professor Andrea Franceschetti che ha incantato la platea col suo applaudito intervento dal titolo “Chi dice donna dice Dan…te”, descrivendo e recitando in versi tre forti figure di donna presenti nella Divina Commedia del sommo poeta fiorentino: Francesca, Piccarda Donati e Pia dei Tolomei.