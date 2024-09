Scuole riqualificate e pronte per il rientro, il punto a Bibbiena

Arezzo, 14 settembre 2024 – “Grazie a un bel lavoro di squadra i nostri bambini e le nostre bambine avranno scuole accoglienti e sicure. Siamo soddisfatti dei lavori fatti e di quelli in corso, Le scuole sono e rimarranno una nostra priorità”.

Con queste parole il Sindaco di Bibbiena Filippo Vagnoli annuncia i lavori fatti e quelli in corso per le scuole del territorio in un sopralluogo avvenuto in questi giorni in compagnia dell’Assessora alla Scuola Vittoria Valentini.

Vagnoli parte dalla scuola primaria di Bibbiena e spiega: “Grazie al lavoro degli uffici comunali, lavori pubblici e scuola, la collaborazione fondamentale del personale delle scuole, delle maestre e dei dirigenti siamo stati in grado di allestire tutto nella maniera migliore sia a Soci che Bibbiena le scuole pronte. Alla scuola Elementare di Bibbiena sono in corso lavori di efficientamento energetico. I lavori interni sono completati, e sono stati cambiati infissi e tapparelle, installata una nuova illuminazione e ritinteggiate tutte le pareti. Il cappotto e il tetto saranno conclusi nelle prossime settimane. Il progetto di questo lavoro ha ottenuto un finanziamento di 700 mila euro dal Pnrr e siamo felici di come si stanno svolgendo i lavori. Il rientro sarà fatto in sicurezza e in una scuola accogliente”.

Vagnoli e Valentini passano poi alla Scuola dell’Infanzia di Soci, ecco le loro considerazioni: “La materna è pronta ad accogliere tutti i bambini e le bambine. E’ una scuola nuova che apre per la prima volta i battenti. L’investimento su questo nuovo immobile è stato di 2 milioni e 300 mila euro. La struttura è fatta di cinque aule completamente autosufficienti e grandi spazi comuni. Ringraziamo tutto il personale e le maestre per l’allestimento interno e degli arredi fatti e studiati grazie a un finanziamento PON”.

Sempre a Soci è partito l’efficientamento energetico e la messa in sicurezza sismica in metà scuola primaria, ma gli amministratori assicurano: “Non ci saranno problemi per le lezioni e per gli alunni” e continuano: “Anche per questi lavori abbiamo potuto intercettare fondi da bandi pubblici per oltre 3 milioni di euro grazie al nostro modo di fare ascolto e progettazione. Una volta terminati i lavori di messa in sicurezza sismica e di efficientamento energetico, il nostro territorio potrà vantare una scuola fatta con criteri di sostenibilità tali da ridurre al massimo il loro dispendio energetico, ovvero, in una sigla, NZEB Nearly Zero Energy Buildings. Questo ci consente di ridurre al minimo gli sprechi e mettere al sicuro il futuro”.

Anche la Materna di Bibbiena Stazione è stata completamente ristrutturata pochi mesi fa e restituita in tutte le sue parti alla comunità scolastica in un contesto di grande respiro grazie anche al vicino Parco dell’Arcobaleno di Bibbiena Stazione.

Vagnoli si sofferma sulle scuole medie di Bibbiena dicendo: “In questo caso c’è ancora un cantiere che ha avuto un arresto temporaneo a causa di un contenzioso aperto, ma per i ragazzi e le ragazze non ci saranno problemi per il rientro e ci stiamo impegnando per far ripartire i lavori nel corso dell’anno”.