Arezzo, 23 gennaio 2025 – Scuola primaria Bettino Ricasoli, consegnate le borracce a tutti gli alunni e le alunne della prime classi donate da Publiacqua

L’amministrazione comunale di Terranuova Bracciolini, in collaborazione con Publiacqua, ha consegnato stamani una borraccia a tutti i bambini e le bambine delle prime classi della scuola primaria Bettino Ricasoli. Un piccolo dono che accompagnerà gli alunni e le alunne durante le giornate scolastiche, simbolo di un impegno concreto verso l’ambiente.

L’iniziativa ha lo scopo di sensibilizzare fin da giovani all'importanza di ridurre l'uso della plastica monouso, un materiale che impiega centinaia di anni per decomporsi, con l’obiettivo di promuovere una maggiore consapevolezza ecologica e incoraggiare comportamenti responsabili a favore della salute e dell’ambiente.

“Questa iniziativa, ormai consolidata – ha detto l’assessora all’istruzione, Sara Grifoni – rappresenta un piccolo ma significativo passo verso un futuro più sostenibile, in cui ogni singolo gesto può fare la differenza. Le borracce che oggi consegniamo ai piccoli alunni non sono solo uno strumento pratico per portare l’acqua a scuola, ma un messaggio importante: quello di imparare a rispettare il nostro pianeta, riducendo l’inquinamento causato dalla plastica. Confidiamo che ci sia sempre più consapevolezza sull’importanza di prendersi cura dell’ambiente. Un ringraziamento speciale va a Publiacqua, che ha reso possibile questa iniziativa, donando le borracce ai bambini e alle bambine; la loro preziosa collaborazione è fondamentale per promuovere una cultura ecologica”.

Al fine di garantire il corretto utilizzo e la durata delle borracce, sono state fornite alcune semplici linee guida per la pulizia ed un corretto uso.