Scontro a Barberino, muore motociclista

Barberino di Mugello, 11 ottobre 2021 - Strade del Mugello ancora insanguinate per l’ennesimo, grave incidente stradale. Ieri intorno alle 12 è morto Andrea Calotto, 63 anni, residente in provincia di Prato. Viaggiava in moto quando si è verificato uno scontro terribile, all’altezza del chilometro 18,980 della "Sp 8 delle Croci", in località Cornocchio, a pochi chilometri dall’abitato di Barberino. Un tratto di strada maledetto. Tre le auto coinvolte insieme alla moto di Calotto, una Yamaha di grossa cilindrata. Incidente molto complesso, la cui dinamica è al vaglio dei carabinieri che non si sono sbilanciate a comunicare una possibile ricostruzione dello scontro fatale. Purtroppo, come spesso accade, la sorte peggiore è toccata al motociclista, in un ‘tributo di sangue’ che atterrisce. L’allarme è stato immediato, dato sembra da testimoni o forse da qualcuno delle stesse macchine coinvolte nello schianto. Sul posto sono arrivati da Barberino uomini e mezzi del 118 e i Carabinieri. Subito, vista la gravità della situazione, è stato allertato l’elisoccorso Pegaso; purtroppo però non è stato possibile salvare la vita del motociclista pratese. Inutili i soccorsi, i tentativi di rianimazione, direttamente sul posto dell’incidente, prestati a Calotto per cercare almeno di stabilizzarne le condizioni. Ferito, in maniera non grave, anche un 34enne, uno degli automobilisti coinvolti: è stato portato in ambulanza al Pronto Soccorso dell’ospedale di Borgo S. Lorenzo. Non è in pericolo di vita. La notizia che qualcosa di molto grave era accaduto si è subito sparsa tra gli abitanti di Barberino. Molti gli automobilisti transitati in quel punto che si sono resi conto subito che si trattava di un incidente spaventoso. Sui social la notizia è rimbalzata, con ‘inviti’ a non prendere la strada per le Croci. Il traffico è stato deviato all’imbocco della "Sp 8" sia dalla parte di Barberino sia da quella i Calenzano fino alle prime ore del pomeriggio quando i carabinieri hanno terminato i rilievi e i veicoli sono stati rimossi.