Non chiamateli nonni, le straordinarie storie di chi non si lascia fermare dall'età

Firenze, 9 febbraio 2025 - Partiamo subito con un errore. Chiamarli nonni. O ancor peggio - guai! - con una parola che andrebbe abolita: anziani. Tremenda, terribile. Che vuol dire? Niente. Quando si diventa anziani? E chi lo stabilisce? L'età? A 60 anni si è anziani? A 70, a 80? Ma chi lo ha detto. E più che altro, che cosa significa essere anziano? È sinonimo di qualcuno in pensione? Di qualcuno che non è più nel fiore degli anni, che non è più quello o quella che era un tempo, non si è più belli, attivi, in forza come una volta? Andatelo a dire a queste signore e questi signori che vi presentiamo. A chi, a 94 anni, fa ancora il volontario per aiutare gli altri. A chi, a 100 anni, va ancora in negozio a controllare che tutto sia fatto come deve essere fatto. A chi, a 96 anni, guida un'auto sportiva e viaggia per chilometri e chilometri per andare al mare a divertirsi. Sono solo alcune delle storie dei nostri super ed eccezionali nonni (mi scuso).