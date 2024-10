Da Pinchiorri a Caino, i migliori ristoranti in Toscana. I piatti più famosi e quanto costa una cena

Firenze, 22 ottobre 2024 - Dall'atmosfera magica dell'Enoteca Pinchiorri a Firenze ai sapori di Caino a Montemerano, passando per Il Piccolo Principe del Grand Hotel Principe di Piemonte di Viareggio. Se i tre ristoranti toscani premiati con le Tre Forchette nella nuova guida Gambero Rosso 2025 rappresentano una conferma, nel volume presentato ieri a Roma non mancano le novità e le sorprese. La Toscana si conferma quindi una terra di eccellenza nel panorama nazionale dell'enogastronomia, con insegne che si fanno strada tra i giganti a suon di piatti sempre più innovativi e stravaganti. Ma quanto costa cenare in questi luoghi da sogno? Vediamolo.