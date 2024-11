Scoprire l'autunno attraverso le sue prelibatezze: la Toscana genuina a tavola

Firenze, 16 novembre 2024 - Dalla farina di castagne alla polenta, dall'olio nuovo al pane di campagna. L'autunno è il momento perfetto in Toscana per godere di una serie di frutti della terra con cui realizzare ricette antiche ma ancora attualissime. Cibo povero, quello dei nostri avi, quello del mondo agricolo, ma che rappresenta tutt'ora il mangiare più genuino. E dunque andiamo alla scoperta dei piatti della tradizione autunnale. Cibi che hanno tra l'altro anche un importante valore nutritivo. Cibi "di sostanza" direbbero i nostri nonni. Ma ecco qualche idea per i giorni di festa (e non solo) autunnali.