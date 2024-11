Arezzo, 25 novembre 2024 – Scelgo Arezzo e Con Arezzo incontrano i cittadini stasera alle 21 al CAS di Rigutino

Prosegue il cammino di dialogo e confronto con i cittadini per parlare dei problemi dei territori. Oggi appuntamento alle 21 al CAS di Rigutino con la consigliera comunale di Scelgo Arezzo, Valentino Sileno, e il coordinatore della Lista delle Frazioni - Con Arezzo, Alessandro Meucci nell’ambito del ciclo di incontri “Le frazioni al centro. Per un nuovo decentramento amministrativo”.

“L’idea è quella di mettersi in ascolto delle cittadine e dei cittadini delle periferie - spiegano Sileno e Meucci -. Troppo spesso l’azione politica della giunta e dei partiti di maggioranza che la sostengono hanno fatto orecchie da mercante alle tante criticità che da anni i residenti delle zone di periferia segnalano. Il nostro impegno è di invertire questa tendenza e offrire un’alternativa che parta proprio dalla presa in carico dei problemi di tutti i territori, anche di quelli più lontani dal centro”.

L’incontro di stasera sarà l’occasione per affrontare i problemi dei cittadini di Rigutino, a cominciare dalla sicurezza stradale della SS71, e illustrare le proposte di Scelgo Arezzo e della Lista Civica delle Frazioni - Con Arezzo, in particolare della necessità di creare nuovi strumenti di partecipazione dopo la scomparsa delle circoscrizioni con l’obiettivo di far tornare i cittadini protagonisti. Tutta la cittadinanza è invitata a partecipare.