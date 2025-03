Savall esalta Vivaldi con Les Musiciennes

Giovani, affascinanti, impeccabili nell’arte dei suoni, oggi come allora. Questa sera al Teatro Manzoni di Pistoia (ore 20.30) Jordi Savall, grande musicista catalano, uno dei principali artefici a livello mondiale del fenomeno di rivalorizzazione della musica storica, guiderà "Les Musiciennes du Concert des Nations", un affiatato gruppo di eccellenti musiciste, tutte di età inferiore ai 39 anni. L’intento è quello di ripercorrere, a distanza di 300 anni, la straordinaria esperienza delle fanciulle del Pio Ospedale della Pietà di Venezia e del loro maestro, Antonio Vivaldi.

"La musica eccezionale – scriveva intorno al 1732 il filosofo illuminista Charles de Brosses – è quella degli Ospedali veneziani, dove le putte cantano come gli angeli e suonano il violino, l’organo, l’oboe, il violoncello, il fagotto; insomma non c’è strumento che le spaventi. Vivono in clausura come le suore. Eseguono la musica da sole, e ogni concerto è composto da una quarantina di ragazze. Dei quattro ospedali, quello a cui mi reco più spesso e dove mi diverto di più è l’Ospedale della Pietà; esso primeggia anche per la perfezione delle sinfonie!".

Vivaldi vi lavorò a lungo come maestro di violino, compositore e direttore dei concerti e fu qui che potè dar voce alla propria inconfondibile creatività. Il programma, tutto vivaldiano, comprende: Il Proteo, o sia il Mondo al Rovescio RV 544, il Concerto in re minore RV 565, il Concerto in si minore RV 580 e, naturalmente, Le Quattro Stagioni op.8. Sul podio è Savall; al suo fianco Alfia Bakieva, violinista virtuosa di origine tartara, mentre l’attrice Olivia Manescalchi declamerà i testi dei quattro Sonetti che corredano la partitura delle Stagioni.

L’evento è il punto di partenza di un progetto speciale nato in seno allo storico ensemble Le Concert des Nations, fondato nel 1989. "Oggi Les Musiciennes du Concert des Nations – spiega Savall – si ispirano all’orchestra dell’Ospedale della Pietà ai tempi di Vivaldi per intraprendere una nuova ed entusiasmante avventura. Sotto la mia guida e quella di Alfia Bakieva, lavoreremo per condurre l’ensemble lungo i sentieri dell’eccellenza, della scoperta e della condivisione. In questo nuovo Ospedale musicale del XXI secolo, vogliamo accogliere le migliori musiciste che suonano strumenti d’epoca, provenienti da tutta Europa e dal mondo, con l’obiettivo di dare vita a un nuovo spazio esclusivamente femminile di incontro musicale, ricerca, studio, perfezionamento e diffusione del repertorio orchestrale e vocale, dal periodo pre-vivaldiano ai primi anni del Romanticismo".

